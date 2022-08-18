РФ масово везе ракети. Ердоган та Гутерріш у Львові. Удар по Харкову. Теленовини ВВС
У випуску 18 серпня:
- Масований удар по Харкову. Ганна Силаєва із останніми подробицями.
- Зеленський, Ердоган і Гутерріш: про що говорили, і про що домовилися у Львові. Кореспондент ВВС Віталій Червоненко наживо із подробицями.
- Росія загрожує зупинити ЗАЕС. З Запоріжжя - британський кореспондент ВВС Джеймс Вотерхауз.
- Москва звозить ракети до С-300 до кордонів з Україною. СтратКом ЗСУ попереджає про пізготовку потужної атаки.
- Захід зменшує військову допомогу. Що відбувається? Пояснює професор КІМВ Юрій Полунєєв.
- Як отримати компенсацію за зруйноване житло? Пояснює кореспондентка ВВС Галина Корба.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.