РФ масово везе ракети. Ердоган та Гутерріш у Львові. Удар по Харкову. Теленовини ВВС

У випуску 18 серпня:

  • Масований удар по Харкову. Ганна Силаєва із останніми подробицями.
  • Зеленський, Ердоган і Гутерріш: про що говорили, і про що домовилися у Львові. Кореспондент ВВС Віталій Червоненко наживо із подробицями.
  • Росія загрожує зупинити ЗАЕС. З Запоріжжя - британський кореспондент ВВС Джеймс Вотерхауз.
  • Москва звозить ракети до С-300 до кордонів з Україною. СтратКом ЗСУ попереджає про пізготовку потужної атаки.
  • Захід зменшує військову допомогу. Що відбувається? Пояснює професор КІМВ Юрій Полунєєв.
  • Як отримати компенсацію за зруйноване житло? Пояснює кореспондентка ВВС Галина Корба.

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