Армія дронів на захисті України, ЗСУ паралізували Чорноморський флот РФ. Теленовини ВВС
У випуску 19 серпня:
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш сьогодні відвідав Одесу. Під час поїздки Гутерріш поспілкувався з BBC News, заявивши, що першочерговим завданням політиків є припинення будь-якої військової діяльності навколо Запорізької АЕС та допуск групи інспекторів до комплексу
- Про візит Ердогана в Україну, західну підтримку зброєю та ситуацію на Запорізькій АЕС говоримо з керівником Центру військово-політичних досліджень Олександром Мусієнко.
- Як армія дронів воює пліч-о-пліч з українськими солдатами. Сюжет кореспондента ВВС Абдуджаліла Абдурасулова.
- Що дасть Україні новий супутник ICEYE? Говоримо з незалежним експертом-аналітиком з питань космічної галузі Андрієм Колесниковим.
- Київ наполягає, що до кінця року виконає вимоги Брюсселя для початку переговорів про вступ до ЄС. Аналіткиня Центру "Нова Європа" Маріанна Фахурдінова про стан європейських реформ в Україні.
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