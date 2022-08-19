Супутник ICEYE: що саме купив Притула і як воно допоможе ЗСУ

Євгенія Ковалевська

ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, ICEYE Підпис до фото, Супутник компанії ICEYE

Супутник, про покупку якого повідомив Благодійний фонд Сергія Притули на зібрані українцями гроші, зможе знімати об'єкти на Землі за будь-якої погоди і у будь-який час доби.

Міністерстві оборони України пояснює рішення купити супутник розумінням, що перемогти Росію можна не кількістю, а якістю.

Фонд придбав супутник та доступ до бази даних знімків сузір'я супутників компанії ICEYE більше ніж на рік.

Таким чином, за словами Притули, українська армія буде отримувати супутникові знімки високої якості у режимі 24/7, а отже зможе оперативно планувати воєнні операції і "ефективніше нищити ворога".

"Бавовни буде багато", - пообіцяв Сергій Притула.

ВВС News Україна дізналася, що це за супутник і як ефективно його можуть використовувати Збройні сили України.

Вдень, вночі і через хмари

Україна закуповувала супутникові знімки і до повномасштабного вторгнення Росії. На це виділялося приблизно 30-35 млн грн на рік, розповідає колишній радник голови Державного космічного агентства Андрій Колесник.

"Тоді ми використовували китайські та ізраїльські супутники. Цих даних на той момент нам вистарчало. Після повномасштабної агресії нам знадобилося більше інформації з більшою періодичністю", - пояснює експерт-аналітик з питань космічної галузі.

Після 24 лютого Україна почала отримувати інформацію американських компаній, таких як Maxar Technologies та Planet Lab.

Автор фото, PLANET LABS PBC Підпис до фото, Супутниковий знімок авіабази в Саках після вибухів 9 серпня. Видно декілька пошкоджених бойових літаків

Ця інформація здебільшого йшла з оптичних супутників, які можуть давати знімки у світлу частину доби та безхмарну погоду, що обмежує можливості.

На відміну від традиційних супутників спостереження, супутники фінської компанії ICEYE можуть формувати зображення ділянок Землі з високою роздільною здатністю вдень, вночі та через хмари.

Зйомка ведеться за допомогою синтезованої радіолокаційної апертури (SAR).

Як працює технологія SAR

Супутники фінської компанії ICEYE працюють з іншим інструментом спостереження Землі з космосу - так званим радаром, пояснює Андрій Колесник. Це технологія SAR, яка дозволяє працювати і вночі, і при бурях та диму від пожеж. При цьому навіть маскування не є ефективним.

"Ця технологія передбачає активне спостереження. Радар надсилає сигнал на поверхню Землі, він відбивається від об'єктів і повертається в космос. Його вловлює спеціальна антена, яка й називається синтезованою апертурою", - розповідає експерт.

Ці дані опрацьовуються за допомогою спеціального системного забезпечення й ідентифікуються об'єкти, які відбили цей сигнал на поверхні Землі.

Таким чином радар дозволяє ідентифікувати багато речей, які не може ідентифікувати оптика більшості комерційних супутників, додає експерт.

Обмежені можливості

Водночас, за словами ексрадника голови Держкосмосу, технологія SAR має певні обмеження.

На сьогодні оптика дозволяє бачити краще просторову розрізненість, тоді як радарні технології поки що не досягли таких показників, пояснює Андрій Колесник.

Автор фото, ICEYE Підпис до фото, Зображення Кримського мосту з супутника компанії ICEYE. Це фото компанія додала до новини про угоду з Фондом Притули

Водночас експерт припускає, що фінські супутники можуть дати кращу просторову розрізненість.

"Вони застосовують передові технології. В окремих випадках можуть дати 50 см на піксель при зйомці ділянки 5 на 5 км. Хоча компанія твердить, що в окремих умовах можуть 25 см", - пояснює Колесник.

А Сергій Притула, відповідаючи на численні запитання щодо угоди з фінською компанією, розповів, що роздільна здатність знімка, зробленого супутником компанії ICEYE буде від 50 см до 100 см залежно від площі охоплення. Один знімок може охоплювати площу до 225 квадратних кілометрів.

Чому купили супутник?

У Міноборони пояснюють рішення придбати супутник і доступ до сузір'я супутників розумінням того, що Україна не зможе перемогти Росію кількістю, а лише якістю.

Міністр Олексій Резніков нагадав, що після того, як з червня Україна почала отримувати далекобійну високоточну зброю, виникла потреба у розвідданих, щоб ефективно влучати в цілі.

Автор фото, Генеральний штаб ЗСУ Підпис до фото, З червня Україна почала отримувати від партнерв високоточну далекобійну зброю як HIMARS

"На цей час ми отримуємо інформацію з супутників від партнерів. Але ці дані переважно з оптичних супутників, які мають свої технологічні обмеження щодо роботи вночі, коли хмарно, поле бою затягнуте димом, іде сніг чи є інші перешкоди. Крім цього ці відомості надходять з певною затримкою та не з усіх напрямків, що в той чи інший момент важливі для наших військових", - пояснив міністр оборони.

Тепер, наголосив міністр, українська армія отримуватиме відомості "швидко, тоді, коли потрібно, і звідти, звідки потрібно".

За угодою, українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір'я супутників, пояснює Сергій Притула, благодійний фонд якого підписав угоду з фінською компанією ICEYE.

"Коли спливе оплачений термін доступу до бази даних, цей супутник залишається у повній власності України — аж до закінчення терміну його функціональності на орбіті", - написав волонтер у фейсбуці.

За його словами, згодом супутник можна буде перереєструвати у відповідних реєстрах на Україну.

"Власником супутника є Україна, і саме українська сторона визначає, що і коли він знімає, а також в якому форматі та спектрі ми отримуємо дані. Тобто ми повністю володіємо, розпоряджаємося і користуємося знімками цього супутника", - додав Притула.

Розширені можливості спостереження

Власний супутник дає Україні ширші можливості спостереження, зокрема, за межі території нашої країни.

"У допомозі від країн-партнерів, зокрема і супутникових знімків, ми обмежені територією України. При використанні ресурсів фінської кампанії ми можемо замовляти собі знімки інших ділянок, зокрема, і на території країни-агресора", - каже Андрій Колесник.

Автор фото, ICEYE

Україна також зможе використовувати архівні дані компанії ICEYE, а це десятки тисяч знімків.

"Тобто ми значно розширюємо можливості нашої розвідки для того, щоб спостерігати, аналізувати і надавати нашим військовим інформацію, яка буде корисна при плануванні та проведенні військових операцій", - впевнений фахівець.

Ця розвідувальна інформація дозволить відстежувати рухи залізницею, автомобільними дорогами та розміщення об'єктів на території Росії.

Періодичність прольотів і швидкість отримання

Іноземні партнери забезпечують Україну супутниковими знімками, але із затримкою.

Експерт Андрій Колесник каже, що дані комерційних супутників, яких є близько 200, не обмежувалися у часі, ми могли їх отримувати продовж 15-30 хв. А от з точніших військових супутників Україна отримувала оброблену та узагальненішу інформацію.

З придбанням супутника процес передачі даних від моменту знімка до моменту отримання його безпосередньо військовими підрозділами скорочується до кількох годин, пояснює Сергій Притула, а в умовах війни - це суттєва перевага.

За його словами, супутник пролітає над територією України двічі на добу. У цей час Україна може отримувати дані завдяки доступу до сузір'я SAR супутників.

Автор фото, Maxar Підпис до фото, Супутникові фото наслідків вибуху на білоруському аеродромі "Зябровка" біля кордону з Україною

Андрій Колесник переконаний, що придбання супутника Україною - це однозначно велика перемога.

"Вона розширює можливості спостереження за межами України. Ми отримуємо цілодобовий доступ до супутника, який бачить і в темряві. І це узгоджено з українськими військовими, чого не враховувала раніше наша космічна програма", - каже ексрадник голови Держкосмосу.

Новофедорівка "в прямому ефірі"

Позитивно оцінюють отримання доступу до супутникових даних і в українському уряді.

"Супутник - реально крута штука для нас. Там роздільна здатність набагато краща ніж ми маємо на сьогоднішній день", - розповіло ВВС News Україна джерело у владі.

"Якби цей супутник був у нас раніше, ми могли б, наприклад, Новофедорівку (вибухи на складах у Новофедорівці у Криму - Ред.) дивитися в прямому ефірі".

За словами джерела, для розвідки це значно підвищить можливість проведення та планування операцій. Тому природно, що Росія намагається зараз дискредитувати придбання Україною супутника, додав співрозмовник ВВС.

Що відомо про компанію ICEYE

ICEYE - це фінська компанія, заснована у 2014 році. У 2018 році компанія запустила перший супутник вагою менш як 100 кг ICEYE-X1, який був оснащений радаром із синтезованою апертурою.

У жовтні 2019 року ICEYE почала пропонувати комерційний доступ до своїх SAR-знімків із роздільною здатністю 1 метр. А у січні 2022 року компанія вже мала на орбіті 16 супутників.

У пресрелізі ICEYE йдеться, що вона вже успішно запустила 21 космічний апарат і використовує найбільший у світі парк комерційних супутників SAR.

"Космічні експерти"

Після повідомлення Сергія Притули про купівлю супутника соцмережі поділилися на два табори: одні раділи і постили меми на космічну тему, інші критикували таке рішення, мовляв, доступ до супутникових даних Україна вже отримує завдяки партнерам.

Автор фото, Сергій Притула Підпис до фото, Сергій Притула оголосив про придбання супутника за гроші українців, які вони здавали на проєкт "Народний Байрактар"

Сергій Притула наступного дня опублікував відповіді на запитання щодо супутника і здивувався "сотням експертів у сфері космічної галузі".

"Вони ніколи не запускали ракети в космос, вони ніколи не купували супутників, але рівень їхньої експертизи зашкалює так, що не дочекавшись розширеного пресрелізу по угоді, вони наввипередки побігли шукати зраду у насправді історичному для держави кейсі", - написав Притула у фейбуці.

Волонтер подякував компанії-продавцю супутника ICEYE, команді EOS Data Analytics за експертизу і українському підприємцю Максу Полякову за сприяння проєкту.

"Вчора мене порвав комент якогось чоловіка: "Офігіти, моїх 74 гривні в космосі!". У те що ми зробили важко повірити, але це трапилось! Бо ми українці! І для нас немає нічого неможливого!", - написав Притула.