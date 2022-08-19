"Це не моя щелепа і шия". Лінда Євангеліста знялася для Vogue після невдалої процедури краси

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Steven Meisel/PA Wire

Супермодель Лінда Євангеліста з'явилась на обкладинці британського Vouge. Це її перша велика фотосесія для глянцю після невдалої косметологічної процедури, яка, за словами моделі, спотворила її зовнішність.

Вона пояснює, що для обкладинки Vogue візажист обережно відтягнула її обличчя, щелепу та шию назад за допомогою еластичної стрічки й бинтів: "Це не моя щелепа і шия в реальному житті - і я не можу скрізь ходити з пов'язками".

"Я намагаюся любити себе такою, якою я є, але заради фото, - відверто зізналася зірка подіумів. - Гадаю, ми тут для того, щоб створювати фантазії. Ми створюємо мрії. Я думаю, що це дозволено. Крім того, на цих фото подбали про всі мої почуття невпевненості, тож я маю робити те, що люблю робити".

Минув майже рік відтоді, як канадська супермодель, одне з найвідоміших облич подіумів та обкладинок журналів у 1990-х і 2000-х роках, заявила, що зникла з центру уваги через те, що її "жорстоко знівечила" нехірургічна процедура з видалення жиру CoolSculpting (кріоліпосакція).

Суть методу полягає у видаленні жирових клітин під впливом холоду. Однак у випадку з Євангелістою їхня кількість не зменшилась, а навпаки - збільшилась. За її словами, виправити ситуацію не змогли навіть дві болісні коригувальні операції.

Це серйозно вплинуло на її життя, позбавило засобів до існування, занурило у глибоку депресію і змусило стати відлюдницею.

"Якби я знала, що побічні ефекти можуть означати втрату засобів до існування, і ти опинишся в такій депресії, що зненавидиш себе, я б не пішла на такий ризик", - розповіла Лінда британському Vogue.

Модель також розповіла, що намагалася виправити ситуацію з допомогою ліпосакції, до якої вдавалася двічі, але це не допомогло.

Автор фото, Steven Meisel/Vogue

Минулого року 57-річна Євангеліста повідомила, що подала позов проти компанії Zeltiq Aesthetics, яка проводила процедуру. Пізніше вона заявила, що позов врегульовано.

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При цьому модель не приховує, що морально ще не відновилася і розуміє, що працювати як раніше не зможе.

"Чи оговталася я ментально? Абсолютно ні. Я так сумую за своєю роботою, але, чесно кажучи, що я можу зробити? Це буде нелегко. Ви не побачите мене в купальнику, це точно. Буде важко знайти роботу з цим жиром, що стирчить з мене: не ретушуючи, не втягуючи, не обманюючи".