Вчені знайшли простий спосіб знищення "вічних хімікатів", які повільно нас отруюють

Есме Сталлард

BBC News

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Вченим вперше вдалося знайти недорогий і простий спосіб знищення "вічних хімічних речовин", які містяться у косметиці, одноразовому посуді й ліках та потенційно можуть бути небезпечними для людини.

Про це йдеться у новому дослідженні науковців.

Перфторалкильні та поліфторалкильні речовини (PFAS) використовують для виготовлення багатьох товарів повсякденного вжитку - від сковорідок з антипригарним покриттям, паперу й фарб до косметики та фармацевтичних продуктів - через їхні водостійкі властивості.

Однак ці ж властивості роблять ці речовини такими, що не розпадаються в природному середовищі.

Крім того, вчені пов'язують їхній вплив із серйозними ризиками для здоров'я, включно з раком та вродженими дефектами.

PFAS виявили в невеликих кількостях у дощовій воді, але якщо вони проникають у воду або ґрунт у великих обсягах, то це може стати серйозною проблемою.

PFAS потрапляють у воду різними шляхами: викиди промислових підприємств, витік із майданчиків поховання відходів або із систем пожежогасіння в аеропортах та на військових базах.

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Вчені намагаються визначити, яка саме концентрація PFAS може призвести до негативних наслідків для здоров'я.

"Існує зв'язок між наявністю цих речовин та негативними наслідками в кожній основній системі органів людини", - пояснила ВВС Елсі Сандерленд, професорка хімії довкілля Гарвардського університету.

Наявні методи знищення PFAS, як-от спалювання, виявились не дуже вдалими - вони вимагають надзвичайно високих температур, що коштує дорого.

Нове дослідження вчених з Північно-Західного університету США, свідчить, що їм вдалося зробити "неможливе" - знищити PFAS за допомогою низької температури й дешевих матеріалів.

Причина, чому PFAS історично було так важко розщепити, полягає в тому, що вони містять багато вуглецевих та фтористих зв'язків - найміцніших в органічній хімії.

Однак саме вони допомагають PFAS відштовхувати рідини, що робить їх дуже важливими для фармацевтичної та харчової промисловості.

Дослідницька група на чолі з Бріттані Транг знайшла новий механізм розщеплення PFAS за допомогою звичайної хімічної речовини гідроксиду натрію (каустична сода, найпоширеніша у світі луг), який використовують в товарах щоденного вжитку, наприклад, милі та знеболювальних засобах.

Вчені націлилися на групу слабше заряджених атомів кисню, що розміщені в кінці ланцюга вуглець-фтор. У процесі їм вдалося "обезголовити головну групу з хвоста", і PFAS почав розпадатися на нешкідливі речовини.

Бріттані Транг каже, що результати "вражають тим, наскільки простим виявилося рішення".

"Це може стати проривом, якщо коштуватиме дешево", - прокоментувала для ВВС результати дослідження член Королівського хімічного товариства Камілла Александер-Вайт.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тефлонова сковорідка, одноразовий стаканчик, коробка для піци, одноразовий паперовий контейнер, зубна нитка, водостійка туш - усі ці речі щоденного вжитку містять хімічні речовини PFAS

Науковці сподіваються, що під час подальших досліджень PFAS можна буде відфільтрувати з питної води, а потім знищувати за допомогою нового методу.

Однак зниження концентрації PFAS у воді - це лише частина вирішення проблеми.

Оскільки ці речовини залишаються у виробництві, вони можуть й надалі накопичуватися у невеликих кількостях у дикій природі, приміром, у рибі, оскільки методу розщепити їх природним шляхом поки що не існує.

Тому вчені, як і раніше, вважають, що регулятори і виробники повинні припинити використання PFAS у промисловості.

Новий метод застосували до 10 найбільш відомих типів PFAS (загалом їх, за оцінками Агентства з охорони довкілля США , більш як 12 тисяч).

Вільям Діхтель, один зі співавторів дослідження та професор хімії у Північно-Західному університеті США, сповнений надій: "Є й інші класи, які не мають такої ж ахіллесової п'яти, але у кожного з них буде своя вразлива частина".

Результати дослідження оприлюднили в журналі Science.