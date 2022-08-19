Вибухи в Бєлгороді й Криму. Чому Кремль імітує спокій
В четвер у Бєлгородській області гриміли потужні вибухи, що довго не припинялися через детонацію боєприпасів. Того ж вечора з'явилися повідомлення про вибухи в Керчі та Севастополі.
Однак якщо через загрозу в Бєлгородській області місцева влада евакуювала частину мешканців, то в Криму представники підконтрольної Кремлю влади озвучили інформацію про нібито успішне відбиття атак безпілотників.
Що відбувається на території, яку контролюють російські війська?
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