"єВідрядження": в уряді пояснили, як підприємці зможуть виїжджати за кордон
Згідно з новою постановою уряду, українські підприємці та представники компаній з 1 вересня зможуть виїжджати за кордон строком на 7 днів. Про це повідомила у фейсбуку перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко.
"Українські підприємці матимуть можливість здійснювати короткострокові відрядження за кордон з 1 вересня. Міністерство економіки та Міністерство цифрової трансформації розробили експериментальний проєкт "єВідрядження", - повідомила вона.
За словами чиновниці, проєктом "єВідрядження" зможуть скористатися ФОПи і юридичні особи приватної форми власності. Для цього вони мають відповідати критеріям:
- своєчасно подати податкову звітність;
- не мати заборгованості зі сплати ЄСВ;
- виплачувати середню заробітну плату по юридичній особі чи ФОПу не менше 20 тис грн.
У відрядження за кордон зможуть виїхати не більше 10% від загальної кількості працівників, але не більше 10 осіб.
Підприємець також муситиме внести 200 тис грн застави на власний ескроу рахунок в Ощадбанку.
"Ці гроші йому повернуть після того, як особа, що була у відрядженні, повернеться до України", - відзначила Свириденко.
В разі порушення умов відрядження заставу перерахують на потреби Міноборони, а підприємство не зможе більше ніколи оформити нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а вже діючі скасують, попередила віцепрем'єрка.
Усе через "Дію"
"Механізм "єВідрядження" цифровізують - учасники подаватимуть заявки та отримають дозволи через портал "Дія". Таким чином прискоримо процес та знімемо бюрократичні й корупційні ризики", - відзначила вона.
Керівник Мінцифри Михайло Федоров додав у телеграм, що з 1 вересня оформити дозвіл на виїзд за кордон можна буде на порталі Дія в декілька кліків.
Перед тим Свириденко заявила під час телемарафону, що уряд дозволить виїжджати за кордон на 7 днів представникам українських компаній, які працюють в експортних галузях.
За її словами, це необхідно для підписання контрактів, участі в міжнародних заходах та виставках.