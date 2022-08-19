"єВідрядження": в уряді пояснили, як підприємці зможуть виїжджати за кордон

2 годин(и) тому

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Згідно з новою постановою уряду, українські підприємці та представники компаній з 1 вересня зможуть виїжджати за кордон строком на 7 днів. Про це повідомила у фейсбуку перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко.

"Українські підприємці матимуть можливість здійснювати короткострокові відрядження за кордон з 1 вересня. Міністерство економіки та Міністерство цифрової трансформації розробили експериментальний проєкт "єВідрядження", - повідомила вона.

За словами чиновниці, проєктом "єВідрядження" зможуть скористатися ФОПи і юридичні особи приватної форми власності. Для цього вони мають відповідати критеріям:

своєчасно подати податкову звітність;

не мати заборгованості зі сплати ЄСВ;

виплачувати середню заробітну плату по юридичній особі чи ФОПу не менше 20 тис грн.

У відрядження за кордон зможуть виїхати не більше 10% від загальної кількості працівників, але не більше 10 осіб.

Підприємець також муситиме внести 200 тис грн застави на власний ескроу рахунок в Ощадбанку.

"Ці гроші йому повернуть після того, як особа, що була у відрядженні, повернеться до України", - відзначила Свириденко.

В разі порушення умов відрядження заставу перерахують на потреби Міноборони, а підприємство не зможе більше ніколи оформити нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а вже діючі скасують, попередила віцепрем'єрка.

Усе через "Дію"

Автор фото, Кабмін України

"Механізм "єВідрядження" цифровізують - учасники подаватимуть заявки та отримають дозволи через портал "Дія". Таким чином прискоримо процес та знімемо бюрократичні й корупційні ризики", - відзначила вона.

Керівник Мінцифри Михайло Федоров додав у телеграм, що з 1 вересня оформити дозвіл на виїзд за кордон можна буде на порталі Дія в декілька кліків.

Перед тим Свириденко заявила під час телемарафону, що уряд дозволить виїжджати за кордон на 7 днів представникам українських компаній, які працюють в експортних галузях.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Юлія Свириденко повідомила, що виїзд за кордон необхідний представникам компаній для укладання контрактів, участі в різноманітних економічних заходах

За її словами, це необхідно для підписання контрактів, участі в міжнародних заходах та виставках.