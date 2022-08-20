Атака безпілотника в Севастополі і вибухи в Євпаторії. Що відбувається в Криму

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Скріншот відео

У суботу вранці штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі атакував безпілотник. Обійшлося без жертв, повідомив "губернатор" міста в анексованому Росією Криму Михайло Развожаєв. Повідомляють також про звуки вибухів в Євпаторії та інших містах Криму.

"У штабі флоту... в дах прилетів безпілотник. На жаль, збитий не був, хоч над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько. Жертв немає", - написав він в телеграмі.

Підходи та під'їзди до штабу флоту перекрила поліція. Развожаєв попросив мешканців міста найближчим часом залишатися вдома.

Пізніше він уточнив, що безпілотник "відпрацював пост повітряної оборони флоту", БПЛА нібито збили просто над штабом флоту.

Він упав на дах і загорівся.

Автор фото, Михайло Развожаєв

"Голова Криму" Сергій Аксьонов також повідомив, що у західному Криму спрацювала система ППО. "Ціль уражена. Постраждалих та пошкоджень немає", - написав він і попросив мешканців півострова зберігати спокій та довіряти лише "офіційній інформації".

Інформацію про сильний вибух в будівлі Чорноморського флоту у Севастополі поширив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. "О 08.20 ранку в районі штабу "чорноморського флоту Росії" в окупованому Aqyar/Севастополі пролунав сильний вибух", - написав він у фейсбуці.

Автор фото, Михайло Развожаєв

Згодом Чубаров повідомив про вибухи над селищем Заозерне, передмістям Євпаторії, і порадив перемикнути увагу на Сімферополь.

Місцеві пабліки також повідомляють про вибухи в Бахчисараї та селі Молочне Сакського району. Підтвердження цієї інформації поки що немає.

Ексміністр закордонних справ Швеції Карл Більдт опублікував відео вибуху безпілотника у Севастополі і назвав це "подарунком" для нового командувача Чорноморським флотом РФ.

Напередодні новим командувачем ЧФ Росії призначили віцеадмірала Віктора Соколова.

"Його попередника щойно відправили у відставку після обстрілів авіабаз в окупованому Криму", - написав Більдт в твіттері.

Паніка?

Тим часом експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) не знайшли слідів вибухів на аеродромі в Бельбеку, про атаку на який повідомлялося 18 серпня.

Експерти також уточнюють, що у випадку вибуху в районі Керченського мосту російська ППО збила не ракету, а безпілотник.

Однак той факт, що перебільшені повідомлення і часто фальсифіковані відео про наслідки ударів по російських стратегічних об'єктах поширюють переважно російські джерела, є ознакою зростання паніки серед росіян, вважають експерти.

Серед російської влади та самого населення зростає занепокоєння про безпеку в Криму та російських тилах, які раніше вважалися безпечними, йдеться у звіті ISW.

На це вказує і встановлення блокпостів у Севастополі для виявлення диверсантів.