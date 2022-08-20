МЗС закликало вислати постпреда РФ через заклик не щадити українців

58 хвилин(и) тому

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МЗС України закликало Австрію вислати постійного представника РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайла Улянова через твіт, який багато хто інтерпретував як заклик ліквідувати українців.

"Ульянов закликає ліквідувати українську націю. Цю мову геноциду не можна терпіти", - написав речник міністерства Олег Ніколенко у своєму твітері.

"Закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування Австрію - оголосити його персоною нон грата", - додав він.

Раніше Ульянов, репостнувши вночі твіт Володимира Зеленського, де той дякує США за новий пакет військової допомоги, написав: "Жодної пощади українському населенню".

Через дві години дипломат видалив свій твіт і заявив, що його неправильно зрозуміли. Але багато хто уже встиг зробити скрін попереднього допису.

"Маю вибачитися. Я забув, з ким маю справу. Я, звичайно, мав на увазі США з їхнім постачанням зброї та президента України, який буквально вчора заявив, що він відкидає будь-які мирні переговори. Справді, жодної пощади з їхнього боку до українського населення. Це те, що я сказав", - написав російський представник.

Автор фото, Twitter Oleg Nikolenko Підпис до фото, "Ніякої пощади українському населенню". Так виглядав перший твіт Ульянова

Наступного дня Ульянов не заспокоївся і продовжив писати твіти про політику Києва.

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"Спроби асоціювати мої слова про політику Києва із закликами до геноциду є обурливими та неприйнятними. Брудні методи", - написав дипломат.

"Інформаційна війна без правил", - додав Ульянов пізніше ще в одному твіті.

У команді Зеленського теж відреагували на скандал.

"Постпред РФ в Австрії Михайло Ульянов заявляє про необхідність "остаточного вирішення українського питання" та закликає до геноциду. Знову чути в Європі: "Не всі росіяни такі як Путін" і "Потрібно дати попрацювати Північному потоку-2". Час зрозуміти: РФ - це фашистська вертикаль мільйонів людей", - написав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Це не перший дипломатичний скандал за участі росіян у твітері за останній час.

У липні посольство Росії у Британії у дописі виправдало вбивство бійців полку "Азов" у Оленівці, заявивши, що насправді вони заслуговують принизливої смерті через розстріл.

Тоді у МЗС написали, що співучасниками воєнних злочинів в Україні є не лише російські військові, а й російські дипломати, які закликають до страти українських військовополонених.