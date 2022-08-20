На Хрещатику буде парад знищеної російської техніки - фото

11 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС

До Дня незалежності Україні на Хрещатику проведуть виставку знищеної російської військової техніки. Це підтвердило міністерство культури та науки.

Знищені російські танки, БМП та артилерійські установки вже встановили на центральній вулиці столиці.

Автор фото, ВВС

Автор фото, ВВС

Радник міністра оборони Олексій Копитько заявив, що це "парад другої армії світу на Хрещатику".

"Парад буде досить масштабним. Але не зовсім таким, яким його уявляли в Кремлі. Натомість тепер його саме таким побачать у всьому світі", - сказав він.

Автор фото, ВВС

Автор фото, ВВС

Раніше таку російську техніку виставляли на Михайлівській площі.

Згодом подібні експозиції були у Львові, Варшаві та Празі.

Автор фото, ВВС

Водночас у Києві заборонили проводити масові заходи до Дня незалежності - з 22 до 25 серпня. Таке рішення ухвалив начальник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов.

Заборонені збори, мітинги та інші заходи, пов'язані з великим скупченням людей.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Таке рішення ухвалили через можливі загрози ракетно-бомбових ударів під час Дня державного прапора та Дня незалежності.

День незалежності України відзначають 24 серпня, а День державного прапора - 23 серпня.