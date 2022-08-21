Контрнаступ ЗСУ на Півдні. Чи варто його чекати

40 хвилин(и) тому

Оглядач з питань оборони, професор Ексетерського університету Джонатан Маркус вважає заяви про близькість контрнаступу спробою відтягти російські сили зі східного фронту.

На його думку, жодна зі сторін - ні Україна, ні Росія - не має достатніх сил для того, щоб перевернути хід війни на свою користь, а перемогу України забезпечить стала підтримка західних союзників.

Водночас експерт вважає тактику ЗСУ на півдні розумною, бо вона вирішує два важливі завдання: деморалізує сили росіян і сіє паніку в їхніх лавах, з одного боку, а з іншого - реально підриває їхню боєздатність влучними ударами.