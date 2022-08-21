Усик вдруге переміг Джошуа. Як це було

1 година тому

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Українець Олександр Усик, який володіє титулами WBA Super, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі, відстояв усі свої чемпіонські пояси у бою-реванші з ексчемпіоном світу англійцем Ентоні Джошуа.

Боксерський поєдинок із 12 раундів відбувся в ніч на неділю у місті Джидда в Саудівській Аравії на арені King Abdullah Sports City.

Загалом бій-реванш проходив на рівних із обопільними шансами на успіх.

Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Двоє з них оцінили бій 115-113 і 116-112 на користь Усика, а третій суддя поставив 115-113 балів на користь Джошуа.

Хоча було кілька близьких раундів, Усик заслужено переміг.

Джошуа домігся певного успіху в бою - і насолодився своїм найкращим раундом у дев'ятому, завдавши серії ударів Усику.

Але у десятому раунді Усик почав задавати удар за ударом. Потім Усик завдав комбінацію з п'яти ударів, а Джошуа присів на ринг у позу так званої "сидячої качки".

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Джошуа втомився, а Усик, який лише кілька місяців тому захищав свою країну від російського вторгнення, скористався повною мірою перевагою в останніх чемпіонських раундах.

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Тепер в активі українського боксера 20 перемог, з них 13 - нокаутом, та жодної поразки.

ЗМІ повідомляли, що матч принесе боксерам 80 млн. доларів, які вони поділять навпіл.

Наприкінці бою розлючений Джошуа підняв два пояси Усика, кинув їх на підлогу та попрямував до роздягальні, а потім розвернувся та повернувся на ринг, щоб виголосити пристрасну промову.

Букмекери вважали фаворитом бою Олександра Усика - перед початком бою ставки з його перемогу приймалися з коефіцієнтом 1,57, але в перемогу Джошуа - з коефіцієнтом 3,1.

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25 вересня 2021 року у Лондоні Олександр Усик вперше переміг британця Ентоні Джошуа і забрав його чотири чемпіонські пояси у найпрестижнішій надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Всі три судді тоді віддали перемогу Олександру Усику. Тоді усі оглядачі та букмекери ставили на перемогу британця.