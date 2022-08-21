Замах на Дугіна? Біля Москви вбили дочку ідеолога "русского мира" - усі деталі

35 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Олександр Дугін

Автомобіль дочки російського філософа Олександра Дугіна, якого називають ідеологом "русского мира" та соратником Путіна, вибухнув на підмосковній трасі. Жінка загинула на місці. За словами очевидців, у машині мав перебувати і сам Дугін, але в останній момент він пересів до іншого автомобіля.

Подія сталася в суботу ввечері на Можайському шосе в районі селища Великі Вяземи, приблизно за 25 кілометрів від Московської кільцевої автодороги.

Автомобіль Land Cruiser Prado, за кермом якого була 29-річна Дар'я Дугіна, вибухнув на ходу, в'їхав в огорожу і згорів. Жінка загинула на місці, уламки позашляховика розкидало всією дорогою.

Першою версією того, що сталося, був вибух газового балона, але зараз правоохоронці схиляються до того, що під дном машини спрацював саморобний вибуховий пристрій. Якщо ця версія підтвердиться, то не виключено, що метою замаху був сам Олександр Дугін.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу щодо вбивства.

"20 серпня близько 21 години в Одинцовському міському окрузі в районі селища Великі Вяземи на повному ході руху на автодорозі спрацював, ймовірно, встановлений в автомобілі Toyota Land Cruiser вибуховий пристрій, а потім сталося загоряння машини. Дівчина-водій, яка була за кермом, загинула на місці. Особу загиблої встановлено - це журналіст і політолог Дар'я Дугіна", - повідомило відомство у своєму телеграм-каналі.

Олександр Дугін і його дочка були запрошені як почесні гості на фестиваль "Традиція" в підмосковній садибі Захарово, де філософ виступив з лекцією.

Як повідомляє телеграм-канал "112", саме там, на парковці біля садиби, в автомобіль міг бути закладений вибуховий пристрій.

За словами очевидців, Дугін із дочкою планували повертатися до Москви разом, але в останній момент плани змінилися і Дугін поїхав іншою машиною.

Він їхав слідом і одним із перших опинився на місці вибуху автомобіля, в якому була його дочка.

Олександр Дугін відомий як філософ і консервативний публіцист, один із стовпів ідеології "русского мира" та неоєвразійства - концепцій домінування Росії над сусідами, протистояння США та НАТО та поширення її впливу на території євразійського континенту.

Протягом багатьох років Дугін закликав Москву до агресивнішого самоствердження на світовій арені.

Західні ЗМІ називають його одним із головних ідеологів сучасної Росії, до якого прислухається Володимир Путін, багато силовиків та кремлівських чиновників.

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У 2014 році Дугін відзначився різкими антиукраїнськими заявами, зокрема, коментуючи трагічні події в Одесі 2 травня, закликав "вбивати, вбивати та вбивати".

Він рішуче підтримав війну в Україні і у своєму нещодавньому посту зажадав від російських еліт відверто визначитися з цього питання.

"Я думаю всі високопоставлені чиновники Росії повинні відкрито висловити своє ставлення до СВО. Або покинути пости. Деякі щось підозріло мовчать. І ми хоч-не-хоч починаємо інтерпретувати їх мовчання по-своєму. Не вводьте нас у спокусу, промовте чітко і голосно лише одну літеру Z. Або чесно йдіть з очей", - написав Дугін.

З 2014 року Дугіна внесено до списку санкцій Євросоюзу, а з 2015 року і до списку санкцій США та Канади за передбачувану причетність до російської анексії Криму.

Його дочка Дар'я повністю підтримувала батьківську ідеологію та була його правою рукою. Разом з ним вона виступала з лекціями з філософії та політології, працювала політичним оглядачем заснованого Дугіним Міжнародного євразійського руху, писала політичні статті для прокремлівських RT та "Царгорода" під псевдонімом Дар'я Платонова.

Влада США та Великої Британії звинуватила її у поширенні дезінформації і теж внесла до санкційних списків.

У травні цього року Дар'я Дугіна назвала війну в Україні "зіткненням цивілізацій" та висловила гордість тим фактом, що і вона, і її батько потрапили під санкції Заходу.

Керівник так самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін одним із перших відреагував на звістку про загибель Дар'ї Дугіної, висловивши впевненість, що вона стала жертвою українських диверсантів, які хотіли підірвати її батька.

Українська влада не коментувала цю подію.