Ризик ядерного удару по Україні та план поразки Кремля: розмова з британським генералом

Григор Атанесян

ВВС

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Затяжний характер війни та плани Москви на окуповані території України підвищують ризик російського тактичного ядерного удару, вважає генерал сер Річард Берронс, колишній голова Об'єднаного командування збройних сил Великої Британії.

Захід має не допустити такий сценарій, вважає генерал, але не ціною поступок Кремля.

Навпаки, США та Європа мають гарантувати довготермінову підтримку України та наголосити на наслідках, які ядерна ескалація несе для Росії.

Ядерний ризик референдумів

На початку російського вторгнення в Україну про використання тактичного чи малого ядерного боєприпасу з боку Росії говорили усі сторони.

До такого кроку закликали депутати держдуми та голова Чечні Рамзан Кадиров, про серйозність цього ризику попереджали президент України Володимир Зеленський та директор ЦРУ Вільям Бернс.

"Тактична ядерна зброя, відповідно до російської військової доктрини, не використовується в таких конфліктах", - говорив посол Росії в Британії Андрій Келін в інтерв'ю ВВС у травні цього року.

Однак, російські дипломати запевняли, що й вторгнення до України не буде.

Ризик ядерного удару стане набагато серйознішим у разі успішного українського контрнаступу на Херсонщині або на іншому напрямку, вважає сер Річард Берронс.

Він пов'язує це із двома чинниками. Перший із них - плани Кремля провести референдуми на окупованих територіях України. Якщо це станеться - зараз конкретних дат не призначено, - то в результаті сумніватися не доводиться, вважають експерти: голосування будуть організовані так, щоб гарантувати приєднання до РФ.

Другий чинник - офіційно заявлені плани України відвоювати всі втрачені з 2014 року території, включаючи й анексований Крим. З цією метою Київ займається модернізацією армії та добивається від країн Заходу сучасної зброї, яка дозволить не лише стримувати російські війська, а й перейти у контрнаступ.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На окупованих територіях активно розповсюджується російська пропаганда. Фото із Мелітополя

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На момент, коли Україна отримає ці озброєння та збере необхідні ресурси, південно-східні області країни у мисленні Кремля можуть стати частиною Росії.

Анексія, якщо вона відбудеться, буде незаконною з погляду міжнародного права і її не визнає більшість країн світу. Але це не завадить російській владі вважати ці території частиною Російської Федерації.

Отже, для їхнього захисту вони можуть піти на такий безпрецедентний крок, як вперше за 75 років застосувати ядерну зброю, вважає Берронс.

"Якщо Україна зможе зібрати ресурси для наступу і якщо Україна дійсно досягне успіхів, то ми повинні прийняти той факт, що використання малого ядерного боєприпасу буде повністю відповідати російській військовій доктрині, у розумінні російських політиків і військових", - сказав генерал у розмові з ВВС.

Згідно з ядерною доктриною РФ, ядерна зброя може бути застосована у відповідь на ядерну атаку, а також у разі іншої агресії, яка ставить під загрозу існування держави, та атаки на критично важливі об'єкти.

"Йдеться не про міжконтинентальні балістичні ракети, а про малий ядерний боєприпас для зриву наступу, який в очах російської влади загрожуватиме інтересам держави", - уточнює сер Річард.

Експерти висувають різні версії того, що може стати об'єктом російського ядерного удару з розкидом від демонстраційної детонації над морем до обстрілу Києва.

Проте Берронс вважає, що найімовірнішим сценарієм може бути удар по підрозділах української армії, які ведуть наступ, який російські війська не можуть стримати інакше.

"Цей крок відкине Росію у Середні віки"

Британський військовий наголошує - його застереження не спрямоване проти підтримки України у її планах звільняти окуповані території. Він лише закликає західних лідерів усвідомити цей ризик і зробити все можливе, щоб цьому запобігти.

"Як це зробити? Необхідно дати Росії чітко зрозуміти, що якщо вона піде на такий крок, ціна, яку вона платить зараз [за вторгнення в Україну], буде багаторазово збільшена, і Росія буде відкинута в Середньовіччі на найближче майбутнє у сенсі виключення з світової економіки або членство України в НАТО стане реальністю".

Він додає, що для запобігання ядерному сценарію Заходу потрібно проводити дипломатичну роботу з Китаєм, Індією та іншими країнами, які продовжують співпрацю з Росією. Вони також повинні дати знати Москві, що застосування ядерної зброї буде для них абсолютно неприйнятним.

"Необхідно, щоб Путін вважав стратегічну та політичну ціну, яку доведеться заплатити за використання малого ядерного боєприпасу, надто високою для того, щоб росіяни були готові її прийняти".

Мобілізація не лише України, а й Заходу

Сер Річард Берронс закликає політиків не плекати надії, що війна сама собою закінчиться сприятливим для них результатом - що російська машина видихнеться, чи ресурси закінчаться, чи Путін з іншої причини відмовиться від спроб захопити більше українських територій.

Російської поразки в Україні можна досягти, вважає сер Річард, але для цього Заходу потрібна довга та масштабна програма підтримки України та мобілізація військово-промислового комплексу.

Автор фото, Reuters

За його оцінкою, підтримка України коштуватиме щонайменше 6 млрд доларів на місяць. А військова допомога має вийти на новий рівень: недостатньо виділяти залишки зі своїх складів. Необхідне масштабне виробництво зброї, снарядів та екіпірування для ЗСУ як на західних, так і українських заводах.

"Ніхто не уявляв цього у лютому, але зараз нам потрібно задуматися не лише про мобілізацію громадянського суспільства в Україні, а й про мобілізацію західних казначейств та західної промисловості", - говорить Берронс.

За все це має заплатити Захід - у момент, коли інфляція зростає і на Європу чекає холодна зима. Але, на думку британського генерала, політики мають пояснити платникам податків, що підтримувати Україну - правильне рішення, у тому числі на користь їхньої власної безпеки.