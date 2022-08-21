24 серпня Росія спробує обстріляти Київ та інші міста - Подоляк

1 година тому

Автор фото, AMMAR AWAD Reuters Підпис до фото, Краматорськ після обстрілів. 19 серпня

Українська влада прогнозує, що протягом тижня до Дня Незалежності України Росія вдасться до особливо жорстоких дій.

Про це заявив у своєму вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський і радник голови його офісу Михайло Подоляк.

"Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але і в будь-який інший тиждень за ці пів року Росія робила те саме постійно - гидке й жорстоке", - заявив Володимир Зеленський напередодні.

Після цього Михайло Подоляк зазначив, що можна чекати збільшення обстрілів ракетами Києва до Дня незалежності 24 серпня.

"Росія це архаїчна держава. Вона прив'язує свої дії до певних дат, що треба зробити, щоб людям було погано. Вони ненавидять нас, тому спробують 23 і 24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами низки наших міст. Безумовно, Київ буде в переліку цих міст", - повідомив Подоляк в ефірі телемарафону.

"Це символічно, пам'ятаєте "потужні промови" про те, що будуть іти за три дні маршем по Києву. Пів року війни пройшло, а "русский мир" програє. Тому захочуть отримати певну компенсацію за ці пів року. Вони захочуть отримати компенсацію за "спекотний сезон" у Криму. Тому буде збільшення обстрілу міст", - додав Подоляк.

Він каже, що апокаліпсису не буде, але треба обережно ставитись до власного життя.

І якщо звучатиме сирена, то треба ховатись і "пересидіти спробу РФ вдарити по мирних містах".

На час посиленої безпекової ситуації - у святкові дні 23-25 серпня - правоохоронці також закликали українців дотримуватись умов повітряної тривоги і обов'язково ховатись в укриття.

Як відзначать 24 серпня

Попри війну і загрозу ракетних ударів в Україні будуть відзначати День Незалежності.

23 серпня у Києві та інших містах та у закордонних дипломатичних установах будуть урочисті церемонії підняття державного прапора.

24 серпня монумент "Батьківщина-мати" у Києві та інші знакові місця підсвітять кольорами українського прапора, а у Національному заповіднику Софія Київська представники всіх церков молитимуться за Україну.

Автор фото, ROMAN PILIPEY/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Техніку вже виставили на Хрещатику

Крім того, на Хрещатику у Києві відбудеться виставка знищеної російської військової техніки.

Під час офіційних заходів хвилиною мовчання вшановуватимуть всіх загиблих у війні.

Разом з тим з 22 по 25 серпня у Києві заборонили всі масові заходи, пов'язані із великим скупченням людей, розповіли у КМДА.

У ці дні влада радить бути уважними, не ігнорувати сигнал тривоги та сховатися в укритті у разі повітряної тривоги.