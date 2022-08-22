Західні лідери закликали до убезпечення ядерних об'єктів України

Генрі Астьєр

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Британія, Франція, Німеччина та США наголосили на необхідності забезпечення безпеки ядерних установок, яким загрожує війна Росії в Україні.

Під час телефонної розмови в неділю лідери чотирьох країн також підтвердили свою підтримку України у боротьбі з вторгненням Росії.

Москва і Київ звинувачують один одного в обстрілах атомної станції, яку контролює Росія, що викликає побоювання щодо можливої катастрофи.

Водночас президент Володимир Зеленський закликав українців бути пильними напередодні святкування Дня незалежності.

"Росія може спробувати зробити щось особливо огидне, особливо жорстоке", - сказав він на вихідних.

"Одна з ключових цілей ворога - принизити нас, але ми повинні бути достатньо сильними, щоб протистояти будь-яким провокаціям", - додав він.

У середу, 24 серпня, у День незалежності, також буде шість місяців з моменту вторгнення Росії.

Ця війна стала предметом телефонної розмови, в якій взяли участь британський прем'єр Борис Джонсон, президент США Джо Байден, його французький колега Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Вони закликали до військової стриманості навколо контрольованої Росією Запорізької атомної електростанції, де бої призвели до побоювань щодо можливої катастрофи - гіршої за ту, що сталася в Чорнобилі в 1986 році.

Лідери привітали угоду, схвалену президентом Росії Путіним у п'ятницю, щодо дозволу інспекторам ООН відвідати станцію.

Вони також заявили, що продовжуватимуть підтримувати Україну в її захисті від російської агресії.

У неділю Україна повідомила про нові російські удари, зокрема по місту Нікополь, що поблизу Запорізької станції.