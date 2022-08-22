Вбивство Дугіної. ФСБ заявила, що це зробила українка, яка втекла до Естонії

1 година тому

Автор фото, DARIA DUGINA

Російська Федеральна служба безпеки каже, що розкрила вбивство Дар'ї Дугіної під Москвою - там стверджують, що його підготували українські спецслужби.

Представники влади України заперечують причетність до вбивства.

За даними ФСБ, вбивство нібито здійснила громадянка України Наталя Вовк 1979 року народження, яка приїхала 23 липня в Росію з донькою-школяркою і орендувала квартиру в тому ж домі, де жила Дугіна.

Вовк, стверджує ФСБ, слідкувала за Дугіною на автомобілі "Mini Cooper", на якому тричі міняли номери - номерні знаки самопроголошеної "ДНР", Казахстану та України.

За день до вбивства українка з донькою нібито приїхала на фестиваль "Традиція", здійснила керований вибух машини (раніше було встановлено, що вибуховим пристроєм керували дистанційно), і поїхала в Естонію через Псков, заявили у відомстві.

При цьому жодних доказів озвученої версії російське відомство не оприлюднило.

У офісі президента заперечили причетність України до вбивства Дугіної.

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"Російська пропаганда знову створює вигадані світи: винними у підриві авто пропагандистки Дугіної "призначено" українку та її 12-річну дитину. Дивно, що на місці не знайшли візитівку "Правого сектора" чи "естонську візу". Жаби й гадюки російських спецслужб почали внутрішньовидову боротьбу", - повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

"До вчорашнього підриву (Дугіної - Ред.) Україна, безумовно, не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є РФ, а тим паче не терористична держава", - заявляв у ефірі телемарафону радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, росіяни нагнітають, щоб проводити у РФ не приховану мобілізацію, а явну.

У неділю колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за вбивство Дар'ї Дугіної взяла на себе так звана Національна Республіканська Армія.

"Ми встановили зв'язок із її бійцями за допомогою нашого ресурсу Роспартизан, який висвітлює наростаючу хвилю опору в Росії. Бійці НРА уповноважили мене сьогодні зачитати їхній маніфест", - сказав Пономарьов.

Хто така Дар'я Дугіна

Автомобіль дочки російського філософа Олександра Дугіна, якого називають ідеологом "русского мира" та соратником Путіна, вибухнув на підмосковній трасі. Жінка загинула на місці. За словами очевидців, у машині мав перебувати і сам Дугін, але в останній момент він пересів до іншого автомобіля.

Подія сталася в суботу ввечері на Можайському шосе в районі селища Великі Вяземи, приблизно за 25 кілометрів від Московської кільцевої автодороги.

Автомобіль Land Cruiser Prado, за кермом якого була 29-річна Дар'я Дугіна, вибухнув на ходу, в'їхав в огорожу і згорів. Жінка загинула на місці.

Західні ЗМІ називають Дугіна одним із головних ідеологів сучасної Росії, до якого прислухається Володимир Путін, багато силовиків та кремлівських чиновників.

У 2014 році Дугін відзначився різкими антиукраїнськими заявами, зокрема, коментуючи трагічні події в Одесі 2 травня, закликав "вбивати, вбивати та вбивати".

Його дочка Дар'я повністю підтримувала батьківську ідеологію та була його правою рукою.

Вона їздила на окуповані Росією території та закликала до терору проти українців та зачисток людей, які підтримують Україну.

Автор фото, Reuters

Влада США та Великої Британії звинуватила її у поширенні дезінформації і теж внесла до санкційних списків.

Які версії вбивства висували у Росії

Вбивство Дар'ї Дугіної отримало резонанс у Росії. Там відразу жваво почали обговорювати причини, замовників та наслідків цього вбивства.

Прихильники "русского міра", серед яких багато пропагандистів, без будь-яких доказів відразу почали звинувачувати українців і вимагати помсти.

Їхні опоненти-ліберали почали пророкувати терор, і також без будь-яких доказів натякати на причетність російських спецслужб.