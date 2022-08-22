Антонівський міст у вогні. Що відомо про новий удар ЗСУ

16 хвилин(и) тому

Автор фото, TRIPMUSTGOON.COM Підпис до фото, Міст до війни

Збройні сили України знову вдарили по Антонівському мосту в Херсоні, повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

"Антонівський міст - один із транспортних напрямків, який росіяни намагаються реанімувати. Ми тримаємо це під контролем і нагадуємо про свою дистанційну присутність", - повідомила Гуменюк.

Раніше ЗМІ писали про великий вибух на мосту у Херсоні. У соцмережах поширювали фото, на якому видно полум'я і дим над мостом.

Антонівський міст - стратегічний об'єкт, який дає змогу росіянам постачати зброю своєму угрупованню військ на правому березі Дніпра.

Гучні вибухи і дим

Радник голови Херсонщини Сергій Хлань розповів, що "ЗСУ не просто влучили в міст, а зробили це саме в той момент, коли по ньому рухалась колона російських автівок з боєприпасами".

Вибухи дуже гучні, додав він.

Росіяни намагались полагодити міст і їм це частково вдалось.

Російська влада заявила, що постраждалі від обстрілу мосту - працівники ремонтної бригади, які працювали на мосту. Їх начебто близько 15 осіб.

"У районі 13 годин 22 серпня з метою зриву робіт з відновлення дорожнього полотна українські війська завдали удару з американських реактивних систем HIMARS за місцем проведення ремонтних робіт на Антонівському мосту", — цитує агенція ТАСС представника екстрених служб.

Автор фото, ВВС

Перерване постачання

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Перший удар ЗСУ по Антонівському мосту відбувся 19 липня, потім повторився знову, а місцева окупаційна влада заявила про вимушене перекриття переправи.

Удари по мостах і складах на окупованих територіях завдають переважно РСЗВ HIMARS, які б'ють на відстань до 80 км.

В останні дні Росії вдалося провести лише поверхневий ремонт пошкодженого мосту.

Він був однією з ключових переправ через Дніпро у Херсонській області.

Іншими двома є Антонівський залізничний міст у Херсоні та Каховський міст біля ГЕС.

ЗСУ вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС 10 серпня, після чого він став непридатним до проїзду важкої техніки.

"Два основні автодорожні мости, які забезпечували доступ до окупованих Росією територій на правому березі Дніпра в Херсонській області, не можуть бути використані для військового постачання", - сказано у звіті британської розвідки за 13 серпня.

Минулого тижня ще більше постраждав головний залізничний міст під Херсоном.

Автор фото, УНІАН

З кінця липня Росія використовує понтонну переправу біля залізничного мосту як основний шлях постачання своєї армії. Навіть якщо Росії вдасться здійснити значний ремонт мостів, вони залишаться головним уразливим місцем.

Наземне постачання кількох тисяч російських військовослужбовців на західному березі здебільшого залежить від двох пунктів переправи на понтонних поромах.

Через порушення ланцюжків постачання боєздатність російської армії на західному березі залежатиме від обсягів зроблених раніше запасів постачання, резюмує розвідка Великої Британії.