Тризуб Незалежності. Як жест на позначення гербу України викликав скандал

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Агенція Banda Agency та міністерство культури та інформаційної політики на честь 31-ї річниці незалежності запропонували українцям жест-привітання на позначення тризуба.

Однак таке нововведення викликало обурення у користувачів соцмереж, які зауважують, що жест тризуба існує давно.

Згодом усі причетні до ініціативи вибачились за непродуманий крок.

Що хотіла агенція

Banda Agency вказує, що цього року українці, як ніколи, усвідомлюють ціну незалежності, тому цей день має "ще більше нас об'єднати".

Автор фото, Banda Agency

Креативники разом з мінкультом запропонували жест, де вказівний та середній палець з мізинцем - прямі, а великий та безіменний - зігнуті.

Окрім того, жестовою мовою цей жест означає літеру "Н".

"Розуміючи контекст воєнних подій, ми хотіли вигадати спосіб, безпечний для усіх наших громадян, навіть на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні агенції в інстаграмі, яке згодом видалили.

Також Banda опублікувала фото міністра культури Олександра Ткаченка та українських зірок, які використовують цей жест: Наді Дорофєєвої, реперки Alyona Alyona та учасника гурту Kalush.

Автор фото, Колаж фото від Banda Agency Підпис до фото, Зліва на право: учасника гурту Kalush, міністр культури Олександр Ткаченко, співачка Надя Дорофеєва

Обурення соцмереж

Водночас таке пояснення викликало обурення користувачів соцмереж.

Вони відзначили, що в Україні вже існує жест, який означає тризуб — це підняті догори вказівний, середній та безіменний пальці.

Автор фото, Центр Досліджень Визвольного Руху

Такий жест на позначення тризуба використовував політик та лідер Народного Руху В'ячеслав Чорновіл.

Після критики Banda відповіла на обурення людей. Агенція видалила попередній пост і наголосила, що знають про жест тризуба у виконанні Чорновола.

"Проте ваші коментарі переконали нас у тому, що сила тризубу Чорновола є беззаперечною. Ми поважаємо цю позицію і пропонуємо використовувати той жест тризуба, який вам подобається", - йдеться у повідомленні агенції.

Автор фото, УНІАН

У Міністерстві культури та інформаційні політки також попросили пробачення за те, що "перекреативили" разом з @banda.agency".

"Ми наголошуємо, що у жодному випадку не ставили за ціль зневажити або образити наших співгромадян", - йдеться у повідомленні Мінкульту.

Реакція українців

Центр досліджень визвольного руху у соцмережах нагадав, що хоча жест і назвали копією класичної варіації тризуба, яка належить В'ячеславу Чорноволу, та насправді оригінал мав зовсім інший вигляд.

"Хочемо нагадати, як насправді виглядає Тризуб, яким українці вітали Незалежність у 1991 році й протягом 30 років існування Незалежної України", - йдеться в повідомленні.

Саме з таким жестом Чорновіл зображений на пам'ятнику у Львові та саме так складали пальці депутати під час проголошення незалежної української держави у 1991 році.

Пізніше цей жест став символом політичної партії "Свобода".

Автор фото, Getty Images

Також багато користувачів наголосили, що жест, який запропонувала Banda, має сексуальний підтекст і може тлумачитися неоднозначно.

"Так, вам не здається, міністерство культури і "кріейтори" із "Банда" вирішили порівняти український тризуб із міжнародним знаком "шокер". Загугліть про що ці пальці у світі", - написав журналіст Віталій Гайдукевич.

Також користувачі почали креативити на тему позначення герба України.