Головного синоптика Угорщини звільнили через неправильний прогноз погоди

16 хвилин(и) тому

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Уряд Угорщини скасував масштабний феєрверк на честь національного свята через прогнози синоптиків про грози й найсильнішу зливу. Але прогноз не виправдався. Тож грім і блискавки кидав уряд, а голову метеослужби з його заступником звільнили.

Святкування дня Святого Іштвана мало відбутися у Будапешті минулої суботи, 20 серпня. Великого князя Іштвана, який централізував владу та перетворив Угорщину на християнську державу, називають засновником Угорщини. 1083 року король Іштван був канонізований папою Григорієм VII.

Національне свято планували відзначити "найбільшим салютом у Європі", як обіцяли організатори, що закупили для цього 40 тисяч феєрверків.

Їх встановили у 240 точках на п'ятикілометровій ділянці річки Дунай у столиці Угорщини. Очікувалося, що за заходом спостерігатимуть близько 2 млн людей.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Десятки тисяч феєрверків уже були готові до запуску з точок уздовж річки Дунай у Будапешті

За сім годин до грандіозного заходу уряд вирішив відкласти його, пославшись на попередження про екстремальні погодні умови: метеорологи пообіцяли страшну зливу.

Однак за сім годин на Будапешт не впало жодної краплини дощу. Злива, передбачена Національною метеорологічною службою, змінила напрямок і натомість охопила східну Угорщину, повністю оминувши столицю.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Метеорологи чекали на грім і блискавку, але марно

Метеослужба вибачилася за зірване через прогноз свято, пояснивши, що стався найменш ймовірний розвиток подій, і що невизначеність є частиною прогнозування погоди.

Але було вже запізно.

Сьогодні міністр інновацій та технологій Ласло Палкович, якому підпорядковується метеослужба, звільнив її начальника і заступника.

Реакція угорців була неоднозначною - одні засудили рішення уряду звільнити метеорологів і загалом виступають проти феєрверків під час війни в Україні, інші - лютували через нібито некомпетентність синоптиків і розраховують, що наступної суботи феєрверк точно відбудеться.