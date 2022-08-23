Прем'єрка Фінляндії вибачилась за топлес-вечірку в своїй резиденції

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Санна Марін сказала, що фотографувати гостей топлес було не слід, але в іншому її вечірка була цілком нормальною

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін вибачилася за фото топлес гостей у своїй офіційній резиденції.

Це сталося через за днів після того, як вона відкинула звинувачення у зловживанні гучними вечірками та добровільно пройшла тест на наркотики, який виявився негативним.

Фотографію двох відомих інфлюенсерів зробили у резиденції прем'єр-міністра в липні, й вона розлетілася соцмережами у вівторок.

Марін визнала, що "фото було недоречним", і вибачилася.

На фото можна побачити двох жінок, які цілуються, прикриваючи оголені груди табличкою з написом "Фінляндія".

У понеділок прем'єрка сказала, що вечірка в її офіційній резиденції в Гельсінкі, Кесаранта, відбулася після музичного фестивалю Ruisrock у липні. Фінські ЗМІ повідомляють, що фотографію зробили в туалетах на першому поверсі, якими користуються гості.

"Ми були в сауні, плавали і проводили час разом, - сказала Марін. - Такої фотографії не варто було робити, але в усьому іншому нічого надзвичайного на вечірці не було".

36-річна Марін, яка прийшла до влади у 2019 році, донедавна була наймолодшим прем'єр-міністром у світі.

Критика навколо її способу проводити дозвілля розгорнулася тоді, коли Фінляндія вступає в НАТО та має реагувати на вторгнення своєї сусідки Росії в Україну.

Санна Марін не приховувала, що любить ходити в клуби з друзями та відвідувати музичні фестивалі, попри критику з боку декого у Фінляндії.

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Але останніми тижнями тиск з боку її колег і опонентів у політиці посилився після того, як з'явилося відео, на якому вона танцює та розважається.

Вона погодилася пройти тест на наркотики після того, як високопоставлені опозиційні політики стверджували, що над нею нависла "тінь сумніву", попри те, що вона наполягала, що ніколи не вживала наркотиків і не була скомпрометована нічим, окрім вживання алкоголю.

У понеділок уряд оголосив, що в її організмі не було знайдено жодних слідів наркотиків.

Як і кілька інших держав ЄС, Фінляндія підтримала обмеження туристичних віз для росіян, оскільки багато хто продовжує в'їжджати до Фінляндії через її довгий східний кордон із Росією.

Але нещодавні викриття поставили у центр уваги особисте життя Марін, а не її політику.

Реакція у Фінляндії була неоднозначною.

Віцепрем'єр-міністр Анніка Саарікко сказала, що впізнала на фотографії стіну з резиденції прем'єр-міністра, і припустила, що такі вечірки, як на фото, не відповідають повсякденню багатьох фінів, які мають труднощі через зростання вартості життя.

Але вона додала, що не вважає себе в праві давати моральні вказівки іншим.

Тим часом багато звичайних фінів висловили підтримку прем'єрці - бо вважають таку поведінку нормальною для молодої жінки, поза її високою державною посадою.

Багато хто виклав у соцмережі фотографії, на яких вони танцюють і розважаються, на знак підтримки.