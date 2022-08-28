Чому збільшення армії Росії не допоможе Кремлю у війні з Україною

1 година тому

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Плани Росії щодо розширення своїх збройних сил навряд чи вплинуть на перебіг війни в Україні, заявили в міністерстві оборони Великої Британії.

Нещодавно Володимир Путін підписав указ про збільшення чисельності збройних сил Росії до понад 1,15 мільйона осіб, тобто потенційно кількість військових має зрости на 137 тисяч.

Але міноборони Британії заявило, що посилення навряд чи збільшить бойову міць Росії - частково через поточні втрати.

Указ президента Путіна вийшов на тлі посиленого набору військових.

Були повідомлення, що вербувальники навіть ходили по в'язницях, обіцяючи ув'язненим свободу та гроші за службу.

Наразі Росія має трохи більше мільйона військовослужбовців плюс майже 900 тисяч цивільного персоналу.

В одному зі своїх регулярних звітів про війну в Україні британське міністерство заявило, що наразі не ясно, чи буде заплановане збільшення досягнуто за рахунок залучення більшої кількості добровольців - чи за рахунок збільшення призову.

Але будь-яке збільшення армії навряд чи матиме вплив на перебіг війни в Україні, враховуючи, що:

Росія втратила десятки тисяч військових,

Набирають дуже мало нових військовослужбовців за контрактом (тобто не строкових).

Призовники технічно не зобов'язані служити за межами території Росії, повідомили в міноборони.

Західні офіційні особи кажуть, що після того, як Росія вторглася в Україну пів року тому, були вбиті або поранені близько 70-80 тисяч військових.

Коли Росія вторглася в Україну в лютому, вона планувала коротку рішучу кампанію, але її зупинив потужний український опір, і останніми тижнями лінія фронту майже не рухалася.

Зараз призову підлягають російські чоловіки віком від 18 до 27 років, хоча багато з них можуть уникнути або скоротити термін служби (як правило, один рік) через медичне звільнення або вступивши до вищих навчальних закладів.

Тим часом Україна звинуватила російські війська в повторному обстрілі території Запорізької АЕС протягом минулої доби. Москва, своєю чергою, каже, що станцію обстрілювали українські сили.

Керівник української компанії-оператора АЕС Петро Котін з НАЕК "Енергоатом" попередив, що радіація може викидатися локально, якщо ракети вразять відпрацьоване паливо, яке зберігається біля реакторів.

Автор фото, Енергоатом Підпис до фото, Енергоатом дав прогноз поширення радіаційного забруднення у разі умовної аварії 29 серпня

"Внаслідок періодичних обстрілів пошкоджена інфраструктура станції, існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, висока пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні "Енергоатому" в телеграмі.

У суботу міністерство оборони Росії заявило, що знищило великий склад боєприпасів у південно-східному регіоні України, що містив американські реактивні системи HIMARS і снаряди для гаубиць M777.

Росія постійно каже про знищення систем HIMARS, проте міноборони України вкотре запевнило, що Росії не вдалось знищити жодної такої системи. США також неодноразово заявляли, що ці системи цілі.

BBC не може незалежно перевірити заяви сторін конфлікту.