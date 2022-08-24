Чи плачуть собаки від радості? Про це сперечаються вчені
Усі чули про крокодилячі сльози, якими нібито рептилія плаче за своїми жертвами, поїдаючи їх. Цей міф вчені давно вже розвінчали: так, крокодили плачуть, але із суто фізіологічних причин.
Сльози на очах можна побачити також в багатьох інших тварин, але те, що ми схильні приймати за прояв емоцій, насправді чиста фізіологія, як правило, це просто процес зволоження очей.
Те саме думали і про собак. І взагалі в науковому світі давно склалася думка, що від щастя чи з жалю плачуть лише люди, а тваринам такі емоційні пориви не властиві.
Проте вчені з приватного університету Адзабу в Японії вирішили, що розповсюджена думка - ще не доказ, і провели низку експериментів, щоправда, на порівняно нечисленній групі псів. В процесі дослідів, як вважають науковці, вдалося довести, що собаки дуже навіть можуть плакати від радості.
"Ми ніколи раніше не чули, щоб тварини плакали від радості, наприклад, при зустрічі з господарем, і вважаємо, що першими у світі зробили таке відкриття!", - цитує Eureka Alert керівника дослідження, спеціаліста в галузі поведінки тварин Такефумі Кікусуї.
Дослідження опублікували у журналі Current Biology.
Власне, на експеримент Кікусуї підштовхнула його собака - пудель, розповів він Eureka Alert. Коли у собаки народилися щенята, вчений зауважив, що у виразі мордочки мами щось змінилося. То були сльози, які не капали, а стояли в очах.
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Кінець подкаст
"Це наштовхнуло мене на думку, що справа може бути в окситоцині", - каже вчений.
Окситоцин - це пептидний гормон, який допомагає людям будувати соціальні зв'язки. Його вироблення стимулюють дотики інших, і часто окситоцин ще називають "гормоном обіймів".
У ході попередніх досліджень вже встановили, що окситоцин виробляється у людей та собак при взаємодії. Дослідники вирішили з'ясувати, чи справді у собак на очі навертатимуться сльози при зустрічі з господарем після тривалої розлуки.
Експеримент підтвердив, що собаки і справді плачуть при зустрічі з господарем. Причому рідини виділяється значно більше, ніж при зустрічі з просто знайомими людьми.
Вимірювання проводили за допомогою абсорбуючої смужки паперу, яку на хвилину поміщали під очима собак. А коли під час іншого експерименту в очі собакам безпосередньо додали розчин із гормоном, сльозовиділення ще більше посилилося.
Вчені також запропонували групі добровольців вивчити фотографії собак зі сльозами на очах і без, і у випадку, коли в собачих очах блищали сльози, реакція людей на фото завжди була позитивнішою. З цього вчені зробили висновок, що собачі сльози допомагають їм прив'язувати до себе людей.
"Не виключено, що коли собаки стали нашими партнерами і ми навчилися встановлювати з ними зв'язок, ті з них, хто вмів пустити сльозу під час спілкування, отримували більше турботи про себе", - припускає Кікусуї.
Японські вчені визнають, що поки що не з'ясовували, чи плачуть собаки, коли відчувають негативні емоції, чи коли спілкуються з іншими собаками, проте вказують на те, що у разі їхньої взаємодії з людьми таке безперечно відбувається.
Втім дослідження японців переконали далеко ще не всіх учених.
Так, доктор Клайв Вінн, фахівець з поведінки собачих з Університету штату Арізона, в інтерв'ю New York Times зауважив, що метод, застосований японцями для доказу зв'язку між емоціями, що виникають у собаки, і сльозовиділенням, не є надійним, оскільки пес, який радіє при зустрічі з хазяїном, багато рухається, абсорбуючий папір треться об очі і це може викликати більше сліз.
Крім того, всі вчені вказують на невелику вибірку - лише 18 собак.
Тому, щоб підтвердити чи спростувати відкриття японських учених, потрібно проводити нові, масштабніші дослідження.