Зеленський розповів, чи звільнить Залужного та що думає про перемир'я з Росією

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Україна готова повернути анексований Росією Крим "будь-яким шляхом", заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками другого саміту "Кримської платформи".

"Ми будемо повертати Крим будь-яким шляхом, яким ми вирішимо. Вирішимо самостійно без консультацій з будь-якою іншою державою світу", - заявив Зеленський.

При цьому, за словами президента, Україна не завдає ударів по цивільному населенню ані на території Росії, ані на окупованих українських територіях.

До повномасштабного вторгнення Росії Україна заявляла, що виключає військовий шлях повернення Криму.

Чому переговорів з РФ не буде

Водночас Зеленський наголосив, що враховуючи те, як "все відбувається", про перемовини з Росією, не може бути й мови.

"Мінська-3 не буде. Чи Мінська-5, Мінська-7 тощо. Ми в ці ігри не будемо грати. І вони це прекрасно розуміють. Всі від нас це почули. Тому що це пастка", - сказав президент.

Зеленський підкреслив - якщо зараз припинити бойові дії, Україна залишиться без півдня. А Росія використає цей перепочинок, щоб за якийсь час напасти знову на Миколаїв, Одесу чи Київ.

"Стабілізувати ситуацію там, де зараз знаходяться війська, щоб тільки якось заспокоїти Російську Федерацію, цим займатися держава Україна не буде. Тому до зими ми хочемо багато чого", - сказав президент.

Більше зброї

Зеленський наголосив, що Україна далі буде боротися військовим шляхом, попри те, що платить за війну своїм людським потенціалом, а Європа - своєю економікою.

Автор фото, Офіс президента

За його словами, щоб завершення війни обійшлося дешевше, треба закінчити її раніше, а для цього Україні треба дати більше зброї.

Президент наголосив, що Україні на фронті дуже допомогли артилерійські системи MLRS, але їх потрібно набагато більше.

"Також потрібна броньована техніка, щоб наші люди доїхали до місця живими", підсумував він.

Чутки про Залужного

Президент також оцінив роботу головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного та спростував чутки про те, що він начебто збирається звільнити його з цієї посади.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Зеленський обіцяє після перемоги дати Залужному найвищу оцінку

"Не планую переводити нікуди головнокомандувача Залужного. Працюємо ми однією командою. Дуже важливо, що працюють командувачі у різних напрямках. Ви усі ці прізвища знаєте. Це і Залужний, і Ковальчук, Сирський... я не хочу усіх називати. Я думаю, усі наші люди знають усіх наших героїв", - заявив Зеленський.

На прохання оцінити роботу Залужного, президент відповів: "Оцінка найголовніша - ми тримаємося. Значить оцінка висока".

"Коли ми переможемо - буде найвища оцінка", - додав він.

Про ситуацію на ЗАЕС

Зеленський також прокоментував ситуацію навколо Запорізької АЕС, яка зараз перебуває на території, окупованій російськими військами.

Він заявив, що Росія вже намагалася від'єднати АЕС від українських мереж, щоби перепідключити до російської системи.

"Це небезпека для всього світу", - підкреслив Зеленський і додав, що поки що від'єднання вдалося уникнути.

Президент нагадав, що зараз тривають перемовини з МАГАТЕ про те, щоб відправити на ЗАЕС спеціальну місію від агенції, але важливо, щоб візит відбувся через територію, яка контролюється Україною, а не Росією.

Україна готова надати МАГАТЕ безпечний коридор для проїзду на ЗАЕС, сказав президент. Росіяни ж мають звідти піти, підсумував він.

Автор фото, Офіс президента

Другий саміт "Кримської платформи" із міркувань безпеки проходить в онлайн-форматі. В Україну приїхали лише деякі представники міжнародної спільноти.

Участь у саміті беруть 60 країн і міжнародних організацій, серед них близько 40 президентів та прем'єр-міністрів.

Цьогоріч географія Кримської платформи розширилася за рахунок країн Африки та Латинської Америки.