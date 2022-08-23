Чого чекати від росіян на День Незалежності і як за пів року змінилися ЗСУ. Теленовини BBC
У випуску 23 серпня:
- Україна готується до російських обстрілів до Дня Незалежності. США закликають своїх громадян покинути українську територію. Чого чекати від росіян у час, як минає пів року від початку повномасштабного вторгнення? Погляд кореспондента ВВС у Києві.
- "Кримська платформа" прийняла високих гостей. Із чим до Києва приїхав президент Польщі Анджей Дуда і які заяви пролунали від лідерів Німеччини, Британії і Франції.
- Розвідка готує до російських ударів. А президент Зеленський застерігає проти намірів росіян влаштувати судилище над захисниками "Азовсталі". Деталі від кореспондентів ВВС.
- Пів року під повітряними сиренами. Що в ефірі ВВС розповів Олексій Мельник із Центру імені Разумкова.
- Удар по будинку Пушиліна. Чи стане це прелюдією до ударів по адміністративних будівлях України. Розмова з військовим оглядачем Олександром Коваленком.
- ЗСУ стали чисельніші і маневреніші. Що і як змінилося в складі українського війська від 24 лютого.
- Ядерна загроза від російської військової присутності на ЗАЕС. Інтерв'ю голови "Енергоатому" Петра Котіна.
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