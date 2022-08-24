Британія не завозила паливо з Росії. Це вперше за всю історію спостережень

15 хвилин(и) тому

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Велика Британія вперше за всю історію не імпортувала паливо з Росії після запровадження санкцій у зв'язку із вторгненням в Україну.

Про це повідомило британське Управління національної статистики (ONS).

У червні імпорт російських товарів та послуг впав до 38,8 млн доларів, що є найнижчим показником за всю історію спостережень з січня 1997 року, зазначили у відомстві.

Західні країни запровадили суворі санкції проти Росії після її вторгнення в Україну в лютому.

Британія зобов'язалася поступово відмовитися від імпорту російської нафти до кінця року та від імпорту газу якнайшвидше.

Імпорт палива з Росії скоротився на 588 млн доларів або на 100% порівняно із середнім показником за 12-місячний період з лютого 2021 по лютий 2022 року.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2021 році Британія імпортувала з Росії близько 4% газу та 11% нафти.

Експорт більшості товарів до Росії також суттєво скоротився станом на червень, при цьому продаж автівок і транспортного обладнання зменшився на 91,3% - до 139 млн доларів.

Загалом експорт до Росії скоротився майже на 70% - до 198 млн доларів порівняно із середнім показником за 12-місячний період з лютого 2021 по лютий 2022 року.

Єдиними товарами, де спостерігалося невелике зростання, були хімічні речовини, що зумовлювало збільшення експорту лікарських та фармацевтичних товарів, які не підпадають під дію санкцій.

Ці цифри британський регулятор оприлюднив у День Незалежності України, рівно за шість місяців після початку російського вторгнення.

В ONS заявили, що окрім санкцій, запроваджених урядом, торгівля між Росією та Великою Британією скоротилася через те, що підприємства добровільно шукали альтернативи російським товарам.