Ющенко про війну з Росією: "Ми здобудемо перемогу"

21 хвилин(и) тому

Віктор Ющенко - президент України, який прийшов до влади після Помаранчевої революції.

Просто у розпал президентської кампанії 2004 року, коли він змагався з проросійським кандидатом Януковичем, Ющенка отруїли. І саме за його президентства Росія почала газові війни проти України.

Ще за своєї каденції він попереджав про майбутню війну з Росією і намагався захистити Україну, вступивши до НАТО. Але це йому не вдалось.

В ексклюзивному інтерв'ю ВВС Віктор Ющенко розмірковує про майбутнє України, пояснює свою віру в невідворотність перемоги над Росією та ставить питання про відповідальність колективного Заходу за ту Росію Путіна, яка зараз пішла війною проти українського народу та держави.