Ющенко про війну з Росією: "Ми здобудемо перемогу"
Віктор Ющенко - президент України, який прийшов до влади після Помаранчевої революції.
Просто у розпал президентської кампанії 2004 року, коли він змагався з проросійським кандидатом Януковичем, Ющенка отруїли. І саме за його президентства Росія почала газові війни проти України.
Ще за своєї каденції він попереджав про майбутню війну з Росією і намагався захистити Україну, вступивши до НАТО. Але це йому не вдалось.
В ексклюзивному інтерв'ю ВВС Віктор Ющенко розмірковує про майбутнє України, пояснює свою віру в невідворотність перемоги над Росією та ставить питання про відповідальність колективного Заходу за ту Росію Путіна, яка зараз пішла війною проти українського народу та держави.
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