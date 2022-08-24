Віктор Ющенко про невідворотність поразки Росії: "У цій боротьбі ми здобудемо перемогу"

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Віктор Ющенко про невідворотність поразки Росії: "У цій боротьбі ми здобудемо перемогу"

1 година тому

Віктор Ющенко - президент України, який прийшов до влади на хвилі Помаранчевої революції.

Просто у розпал президентської кампанії, коли він змагався з проросійським кандидатом Януковичем, Ющенка отруїли. І саме за його президентства Росія почала перш газові війни проти України.

В ексклюзивному інтерв'ю ВВС Віктор Ющенко розмірковує про майбутнє України, пояснює свою віру в невідворотність перемоги над Росією та ставить питання про відповідальність колективного Заходу за ту Росію Путіна, яка зараз пішла війною проти українського народу та держави.