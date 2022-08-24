Борис Джонсон приїхав привітати Україну з Днем Незалежності. Що він привіз

24 хвилин(и) тому

Автор фото, twitter.com/BorisJohnson

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва привітати Україну з Днем незалежності. Про це повідомив в інстаграмі Володимир Зеленський.

"Радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!", - відзначив Зеленський.

Джонсон повідомив про свій візит у твітер.

Автор фото, ОП

Автор фото, Офіс президента

Автор фото, Офіс президента

"Те, що відбувається в Україні, має значення для всіх нас. Тому я сьогодні в Києві. Тому Велика Британія продовжуватиме підтримувати наших українських друзів. Я вірю, що Україна може і виграє цю війну", - написав він.

Борис Джонсон оголосив новий пакет допомоги на понад 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Допомога включатиме сотні найсучасніших безпілотників та протитанкові боєприпаси.

"Сьогоднішній пакет підтримки надасть хоробрим і стійким збройним силам України ще один поштовх у їхній спроможності, дозволяючи їм продовжувати витісняти російські сили та боротися за свою свободу", - заявив Джонсон.

Зокрема, на урядовому сайті зазначено, що у новий пакет увійдуть 850 ручних мікродронів Black Hornet, які спеціально розроблені для використання в містах і селах і призначені для виявлення сил противника, що наближаються.

Також Велика Британія готується надати Україні транспортні засоби для пошуку мін у прибережних водах — найближчими днями українські спеціалісти вчитимуться використовувати їх у Британії.

Борис Джонсон цього року вже кілька разів відвідував Україну - у лютому, перед нападом Росії, в квітні та червні. Він налагодив тісні стосунки з президентом Зеленським напередодні та після вторгнення Росії в Україну.

Український президент назвав Джонсона "справжнім другом України" і "залізним" союзником.

Велика Британія була однією з перших, хто надав зброю для підтримки оборони України, і, як і її західні союзники, запровадила масштабні санкції проти Росії.

У квітні Джонсон пообіцяв "непохитну підтримку" під час свого неочікуваного візиту до Києва, де він прогулявся містом разом із президентом Зеленським.