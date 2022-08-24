Від Миргорода до Хмельниччини - усі ракетні удари і обстріли Росії на День Незалежності

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наслідки російської ракетної атаки по Затоці в Одеській області, фото 18 серпня

Святкування Дня Незалежності в Україні відбувається під постійні сигнали повітряної тривоги та російські ракетні удари в низці регіонів України.

Частину російських ракет та безпілотників знищили сили ППО.

Де і що обстріляли

Вночі росіяни обстрілювали ракетами Запоріжжя - без жертв, але з руйнуваннями інфраструктури.

Дніпропетровську область росіяни обстрілювали ракетами, "Градами" та "Ураганами". У Марганці постраждала родина. У місті два будинки зруйновані, понад 10 пошкоджені.

У Криворізькому районі російські "Урагани" обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове росіяни перебили лінію електропередач.

У Харкові росіяни влучили по Новобаварському та Шевченківському районах.

Ранок 24 серпня почався з того, що керівник Білорусі Олександр Лукашенко побажав українцям "мирного неба" і "щирих добросусідських відносин".

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Вже приблизно об 11:00 Миргород на Полтавщині обстріляли груповим ракетним ударом класу "Повітря-Повітря". Про це повідомила 831 бригада тактичної авіації.

Ймовірно це були ракети Х-22.

У місті виникла пожежа. На об'єкти виїхали швидка, поліція та ДСНС.

Кількість жертв та руйнувань уточняється. Керівник області Дмитро Лунін вранці писав, що загиблих та поранених немає.

Під час повітряної тривоги вдень ППО збила над Черкащиною російську ракету.

Керівник Харківщини Олег Синєгубов також повідомив про посилення обстрілів області.

"Сьогодні окупанти обстріляли касетними боєприпасами смт. Мала Данилівка в Харківському районі. Пошкоджені приватні будинки, та інфраструктура. На жаль, двоє цивільних зазнали поранення. Зараз їм надають допомогу медики. Інформація уточнюється", - розповів він.

На Дніпропетровщині в Синельниківському районі російська ракета приблизно о 15:00 влучила у приватний будинок. З-під завалів дістали живими двох дітей, повідомив вдень заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

Пізніше він повідомив, що внаслідок ракетного удару у районі загинула 11-річна дитина.

"Синельниківський район. Внаслідок ракетного обстрілу загинула 11 річна дитина. Немає виправдання російським вбивцям", - відзначив він.

Приблизно о 15:30 оперативне командування "Північ" повідомило про знищення російського безпілотника в Чернігівській області, незабаром про знищення ППО російського безпілотника у Вінницькій області повідомила Вінницька ОВА.

А о 17:00 на Чернігівщині збили ще один російський безпілотник.

Після 17:00 про завдання російських ракетних ударів по Хмельницькій області повідомив керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. За даними соцмереж, ракети могли вдарити у кількох містах області.

Приблизно о 18:30 білоруські опозиційні спеціалізовані телеграм-канали повідомили про виліт з Білорусі літаків, які несуть крилаті ракети.

Окрім того, генштаб ЗСУ повідомив, що російські військові сьогодні безуспішно намагалися захопити села Піски та Невельське на околицях Донецька.