Чаплине. Росія вдарила по станції на Дніпропетровщині - дуже багато загиблих і поранених

38 хвилин(и) тому

Російські військові завдали ракетний удар по пасажирських вагонах на залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області. Щонайменше 15 людей загинули. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на Раді безпеки ООН.

"Перед тим, як робити це звернення, я отримав інформацію, що російським ракетним ударом по залізничній станції Чаплине, прямо по вагонах (чотири пасажирські вагони горять), станом на зараз вбито щонайменше 15 людей, близько 50 поранено", - заявив він.

Місцевий телеграм-канал "Днепр-оперативний" після заяви президента виклав фото з місця подій.

Автор фото, Днепр оперативный

За словами Зеленського на місці працюють рятувальники.

На думку президента України, таким чином Росія підготувалася до засідання Ради безпеки ООН, присвяченого 6 місяцям війни Росії проти України.

Автор фото, Google.maps

Чаплине розташоване на південному сході Дніпропетровської області, неподалік від лінії фронту.

Святкування Дня Незалежності в Україні відбувається під постійні сигнали повітряної тривоги та російські ракетні удари в низці регіонів України.

Частину російських ракет та безпілотників знищили сили ППО.