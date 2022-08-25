Дружина Сільвестра Сталоне подала на розлучення. 25 років разом

1 година тому

Автор фото, PHOTO BY TOMMASO BODDI/GETTY IMAGES

Дружина Сільвестра Сталоне, колишня фотомодель Дженніфер Флавін після 25 років спільного життя подала на розлучення до окружного суду Палм-Біч. Як стало відомо з матеріалів суду онлайн-виданню DailyMail.com, Флавін також звинувачує Сталоне в тому, що він приховав від неї спільно нажиті активи.

У Дженніфер та Сільвестра троє дітей - дочки Софія, Сістін та Скарлет.

"Я люблю свою сім'ю, і ми мирно і приватно розв'язуємо свої особисті питання", - заявив актор виданню USA TODAY через свого представника.

У травні Сталоне, якому 76 років, і Флавін, яка на 22 роки молодша за нього, відсвяткували срібне весілля.

"Вітаю зі щасливою 25-річною річницею мою чудову дружину, - писав тоді актор. - Бракує слів, щоб описати, що ця неймовірно самовіддана, віддана, терпляча жінка означала для нашого життя, і я лише хочу, щоб ми так само прожили ще 25 років! Дякую, люба!"

Флавін тоді теж не поскупилася на компліменти в соцмережах: "Вітаю нас із 25-ю річницею весілля! Дякую, що завжди змушуєш мене сміятися, любиш і захищаєш нашу прекрасну сім'ю! Наш шлюб з кожним роком стає все кращим! Я не можу дочекатися, щоб провести залишок наших життів разом!"

Втім, пізніше цей пост видалили.

Перший натяк на майбутні неприємності з'явився 10 серпня, коли Дженніфер опублікувала в інстаграмі фото з трьома дочками та підписом "Ці дівчатка - ось мій пріоритет, ніщо інше не має значення. Четверо назавжди".

Сталлоне, як стверджує DailyMail.com, завдав удару у відповідь і зафарбував величезний портрет Дженніфер у себе на правому біцепсі зображенням собаки.