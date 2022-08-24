День Незалежності: відзначає Україна, світ вітає, РФ бомбить. Джонсон у Києві. Теленовини ВВС 24.08.2022
У випуску 24.08.2022:
- Оперативна ситуація та вшанування пам'яті загиблих першими особами держави.
- Репортаж із Києва кореспондента ВВС Джеймса Вотерхауса.
- Про наслідки війни - політолог, аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Андреас Умланд.
- Підсумки перших шести місяців повномасштабної війни підбиває військовий експерт Олег Жданов.
- Як привітали Україну світові лідери.
- Реакція Європи на відзначення Дня незалежності - огляд із Варшави кореспондентки ВВС Ірени Таранюк.
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