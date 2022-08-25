Як електрична стимуляція мозку покращує пам'ять і кому це може допомогти

1 година тому

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Електрична стимуляція мозку допомагає покращити пам'ять щонайменше на місяць.

Таких висновків дійшли вчені Бостонського університету під час останніх досліджень.

Учасників експерименту стимулювали змінним струмом протягом 20 хвилин чотири дні поспіль. Покращення після терапії зберігалися впродовж місяця і стосувалися як короткострокової, так і довгострокової пам'яті.

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature Neuroscience.

Роберт Рейнхарт та його колеги з університету Бостона перевірили, як могла б працювати стимуляція на 150 людях у віці від 65 до 88 років.

Дослідники активували відділи мозку протягом чотирьох днів. При цьому кожного дня учасники експерименту виконували завдання на миттєве вільне запам'ятовування: їм пропонували запам'ятати 5 списків із 20 непов'язаних між собою слів.

Під час прослуховування та відтворення слів учасники носили шапочку з електродами та через неї отримували електричну стимуляцію.

Після прослуховування кожного списку учасникам потрібно було згадати почуті слова за дві хвилини.

Запам'ятовування слів з початку списку свідчило про роботу довгострокової пам'яті, а з кінця — робочої (короткострокової).

Покращення запам'ятовування фіксували вже на третій день експерименту, а результат зберігався протягом місяця після електростимуляції.

Дослідники вважають, що необхідні подальші експерименти, щоб визначити, чи можуть ці ефекти зберігатися довше одного місяця.

Як працює пам'ять людини

Людський мозок має два типи пам'яті.

Короткочасна або робоча пам'ять активується, наприклад, коли потрібно запам'ятати номер платформи потяга або вихід до термінала аеропорту.

Довгострокова пам'ять дозволяє запам'ятати інформацію на роки, саме вона діє під час навчання у школі чи університеті.

З віком обидва типи пам'яті погіршуються, а порушення можуть розвиватися протягом кількох років, починаючи з середнього віку. При цьому ефективного засобу від погіршення пам'яті та можливої деменції досі не існує.

Технологія вчених Бостонського університету може бути корисною для покращення пам'яті літніх людей, а також при підготовці до іспитів.

Науковці також вивчають, чи можна її застосувати для стимуляції клітин мозку при хворобі Альцгеймера та для лікування нервових та психічних розладів.