Вербувала корегувальників для РФ: скандальну київську викладачку звинуватили у держзраді

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс Генпрокурора/Telegram Підпис до фото, Фото жінки від офісу генпрокурора. Там не називають імені, проте ВВС News Україна дізналась, що це Євгенія Більченко

Колишню викладачку педагогічного університету, яка півтора року тому називала Україну "онкохворою американською колонією", тепер підозрюють у створенні мережі корегувальників в столиці.

За повідомленням офісу генпрокурора, жінці та її двом спільникам повідомили про підозру.

Як йдеться у повідомленні, за даними слідства, з лютого 2022 року підозрювана, перебуваючи в Росії та "діючи на замовлення кураторів з РФ", створила та адмініструвала у месенджері телеграм низку груп.

У цих групах жінка вербувала громадян України для отримання від них інформації про розташування та переміщення військовослужбовців ЗСУ та тероборони у Києві й Київській області.

За попередніми даними слідчих, вона завербувала більше 10 осіб, які, починаючи з 24 лютого 2022 року, здійснювали обходи визначених ділянок у Києві та Київській області та фотографували місця дислокації і пересування українських військовослужбовців. Після цього відомості передавались кураторам з силових структур РФ.

Крім того, на своїй сторінці в забороненій в Україні російській соцмережі vkontakte та на каналі YouTube колишня викладачка поширювала відео та дописи, які за своїм змістом виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію РФ проти України.

Проти жінки висунули звинувачення у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Автор фото, ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ БІЛЬЧЕНКО ДО ПРЕЗИДЕНТА Підпис до фото, Євгенія Більченко

У повідомленні офісу генпрокурора ім'я підозрюваної не називають, проте там підтвердили ВВС News Україна, що йдеться про Євгенію Більченко.

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У січні 2021 року викладачка Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко потрапила в скандал після того, як назвала Україну - "онкохворою американською колонією", а новий закон про українську мову в сфері обслуговування - "звичайним фашизмом".

Сама вона переконувала, що не виступала проти України, а лише висловила свої політичні погляди щодо закону про мову, як і належить в демократичній країні.

Вона назвала закон "звичайним фашизмом" та заявила, що країною правлять "етнорадикали, а зовнішні глобалістичні сили керують вуличними радикалами".

"Цей закон - лише ланка в ланцюгу, черговий набухлий лімфовузол на тілі онкохворої американської колонії", - написала Більченко.

Себе ж вона назвала "представником російської цивілізації" і запевнила, що тепер свідомо переходить на російську мову у сфері обслуговування.

40-річна Більченко має в активі майже 20 років наукової роботи в університеті ім. Драгоманова. Вона викладала на кафедрі культурології та філософської антропології.

Після скандалу довкола її заяв, пані Більченко виїхала до Росії.