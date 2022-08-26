Вимкнули-підключили: що робиться на ЗАЕС і навіщо електростанції струм

5 годин(и) тому

Автор фото, Енергоатом/Telegram

Запорізька атомна електростанція підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України, повідомили в "Енергоатомі".

"26 серпня 2022 року, о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під'єднано до енергомережі, триває набір потужності", - йдеться у повідомленні національної компанії.

Там заявили, що "атомники Запорізької АЕС - справжні герої":

"Вони невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України й усієї Європи, самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію".

Пізно ввечері 25 серпня міжнародна атомна агенція ООН МАГАТЕ повідомила, що ЗАЕС відновила з'єднання з мережею.

Для цього "Укренерго" відновила роботу двох пошкоджених російськими обстрілами магістральних ліній, які почали працювати для власних потреб Запорізької АЕС.

Відновлення сталого живлення АЕС є ключем для безпечної роботи станції, адже жодна атомна станція не може працювати цілком автономно, неодноразово заявляли експерти з безпеки атомної енергетики.

Напередодні ЗАЕС вперше за свою історію повністю відключилася від мережі через пожежі, які було видно навіть із супутника, - знімки зробили Planet Labs і Європейська космічна агенція.

Причиною пожеж стали обстріли території у безпосередній близькості до реакторів, у яких росіяни звинувачують Україну.

Офіційний Київ наполягає, що обстріли здійснюють саме росіяни, і цьому є багато доказів, а міжнародні партнери України називають ці обстріли класичною "операцією РФ під фальшивим прапором". Тобто такою, що має на меті звинуватити противника у завданні шкоди.

Делегація МАГАТЕ має найближчими днями дістатись станції, щоб контролювати ситуацію на місці.

Навіщо АЕС електрика?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Перші удари по ЗАЕС були ще на початку березня, коли росіяни захоплювали українську атомну станцію

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Додатковим доказом того, що за обстрілами стоять саме росіяни, Ольга Кошарна, директор з питань інформації асоціації Український ядерний форум, називає той факт, що "поки що стріляють не по критичних вузлах, руйнування яких дійсно може призвести до аварії".

Вона вважає, що станція потрібна росіянам цілою і неушкодженою, аби й надалі продовжувати "ядерний шантаж", - для того, щоб "змусити Україну до миру, як казав колись Дмитро Медведєв".

А також налякати Європу. А "корегувальниками" цих обстрілів, каже експертка, є працівники РосАтому, які перебувають на станції, і добре розуміють, які цілі є критичними, а які - ні. І до того ж, як розповідають українські працівники станції, ховаються в укриття перед кожним обстрілом.

Експертка також вважає, що росіяни не відмовляються остаточно і від свого плану "переключити" ЗАЕС на роботу в російській енергосистемі. Але після аварії на підстанції в Джанкої це буде складніше. Можна також "обмінювати" ЗАЕС на визнання анексії Криму, Донбасу чи "референдумів" на інших окупованих росіянами територіях.

Ще однієї мети - отримати доступ до документів та власне самого палива американської Westinghouse, - росіяни, очевидно, вже досягнули на ЗАЕС.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 2011 АЕС на Фукусімі теж була знеструмлена - через цунамі

Вона також наголошує: стале енергоживлення АЕС є критично важливим для її безпечної роботи, адже навіть коли станцію зупинено, блоки АЕС споживають електроенергію, бо працюють помпи, системи охолодження та безпеки.

А резервні генератори призначені лише для аварійного забезпечення реакторів струмом на дуже обмежений час.

Ситуація, коли енергоживлення блоків припинилося, а резервні генератори не запустилися з тих чи інших причин (а саме це сталося на АЕС у Фукусімі у 2011 році), - є найбільш небезпечною і може завершитися ядерним інцидентом.

Саме тому, каже Ольга Кошарна, ще у на початку березня, коли російські військові захопили ЗАЕС, деякі українські ядерні інженери радили зупинити усі блоки станції - ввести їх у так звану "холодну зупинку".

"Одна справа, коли блок аварійно зупиняється, як це вже було на ЗАЕС 7 серпня, коли перебили лінію електроживлення, і тоді підключився резервний генератор, а інша - коли блоки у холодній зупинці", - каже експертка, і пояснює: коли зникає енергоживлення зупиненого блоку, а резервне не підключається, на ухвалення рішення до того, як почне плавитися активна зона реактора є 24-27 годин. А от коли живлення зникає на працюючому блоці, час для ухвалення рішення стискається до 3-6 годин.

Що допоможе?

І українська влада, і експерти наголошують, що гарантувати безпеку на ЗАЕС в нинішніх умовах може лише міжнародна місія.

Постійна місія МАГАТЕ і ООН на Запорізькій АЕС повинна мати у своєму складі як фахівців у галузі ядерної енергетики, так і військових експертів, наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю Financial Times.

"Присутність міжнародних експертів створила б перешкоди для обстрілів станції з боку росіян", - каже міністр.

Він висловив впевненість, що спільна місія може розпочати свою роботу вже у вересні.

Напередодні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що місію на ЗАЕС може бути відправлено "найближчими днями", а генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що підтримає будь-яку місію, якщо вона вирушить на Запорізьку АЕС "з Києва".