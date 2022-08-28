Військові кораблі США увійшли до Тайванської протоки. Чому це важливо

55 хвилин(и) тому

Автор фото, US 7th Fleet Підпис до фото, Ракетний крейсер "Чанселорсвілль" ВМС США проходить через Східнокитайське море

Попри протести Пекіна два американські кораблі проходять через міжнародні води у Тайванській протоці, повідомляє 7-1 флот ВМС США в Японії.

Це ракетні крейсери USS Antietam та USS Chancellorsville, які належать до 7-го флоту США.

Це є першою подібною операцією після того, як напруження між Тайванем та Китаєм посилилася через візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на острів на початку серпня цього року.

Китай тоді відреагував на її візит проведенням масштабних військових навчань. Приблизно через тиждень після візиту Ненсі Пелосі на острів вирушила група із п'яти інших американських законодавців, а китайські військові у відповідь почали додаткові навчання поблизу Тайваню.

Впродовж останніх років кораблі ВМС США та інших західних країн, таких, як Британія та Канада, регулярно проходили протокою, щоразу викликаючи роздратування Пекіна, відзначає агенція Reuters.

Вашингтон заявляє, що два ракетні крейсери демонструють відданість принципу свободи плавання у міжнародних водах.

"Ці кораблі проходять транзитом через коридор в міжнародних водах, за межами територіального моря будь-якої держави, цитує CNN повідомлення 7-го флоту ВМС США. - Транзит суден через Тайванську протоку демонструє відданість США вільному та відкритому Індо-Тихоокеанському регіону. Американські військові літають, плавають і діють скрізь, де це дозволено міжнародним правом".

ВМС США посилається на міжнародне законодавство, яке визначає територіальні води як відстань у 12 морських миль (22,2 км) від узбережжя країни, і регулярно направляє військові кораблі через протоки в рамках так званих операцій свободи судноплавства.

Пекін вважає такі дії провокативними, і наполягає на тому, що острів Тайвань є невідривною частиною Китаю.

Саме на це право вільного проходу міжнародними водами спирався і британський есмінець Defender, який у червні 2021 року пройшов поблизу окупованого Росією Криму.

Відносно вузька Тайванська протока - 180 км завширшки - стає джерелом воєнного напруження відтоді, як китайський уряд втік на Тайвань у 1949 році після поразки у громадянській війні із комуністами, які створили КНР. Комуністична партія Китаю ніколи не контролювала острів.

Китай розпочав військові навчання поблизу Тайваню після візиту на острів спікерки Палати представників США на початку серпня, а згодом оголосив про нові навчання. Візит Ненсі Пелосі до Тайваню розгнівав офіційний Пекін, де цю поїздку розцінили як спроби США втрутитися у внутрішні справи Китаю.

Адміністрація президента США Джо Байдена намагалася послабити напруження у відносинах між Вашингтоном та Пекіном, що посилилася після візитів представників Конгресу.

При цьому у Вашингтоні не вважають візити представників законодавчої влади США на Тайвань провокативними. Спікерка Ненсі Пелосі заявила, що хоче підтримати демократію на Тайвані.

США не мають дипломатичних відносин із Тайванем, але за законом зобов'язані надати йому засоби для самооборони. Китай не виключає застосування сили для встановлення контролю над Тайванем.