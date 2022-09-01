Як будуть вчитися діти та кого з чоловіків випускатимуть за кордон: зміни з 1 вересня

23 хвилин(и) тому

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Новий навчальний рік у школах, як виглядає, буде строкатим. Навчання і далі проводитимуть як у класах, так і в онлайновому режимі. Крім того, військовозобов'язані чоловіки отримають змогу виїздити за кордон у відрядження.

Розповідаємо, які ще зміни чекатимуть українців з початком осені.

Як будуть вчитися діти

Попри війну 1 вересня українські діти зможуть повернутися до шкіл. Але не всюди.

Кабмін дозволив навчання у школах за умови, що школи матимуть безпечні укриття. Два місяці комісії ДСНС перевіряли школи по всій Україні. За даними на кінець серпня, 59% шкіл мають захисні споруди.

Але остаточне рішення, чи йтиме дитина в школу, - за батьками. Адже жодне укриття у школі не захистить при прямому влучанні ракети.

При цьому батьки у розмовах з ВВС Україна висловлювали припущення, що в шкільних бомбосховищах безпечніше, ніж вдома у ванній.

Автор фото, КМДА Підпис до фото, Так можуть виглядати класи у бомбосховищах

Цього року вперше Міністерство освіти запропонувало відразу кілька варіантів навчального процесу для дітей: дистанційно, очне навчання з відвідуванням шкіл або змішаний формат, коли заняття будуть відбуватися і онлайн, і офлайн.

Змішані форми можливі у тих школах, де недостатньо місць у підвалах, куди не можна помістити всіх дітей.

На прифронтових територіях, наприклад, у Харківській та Миколаївській областях, навчання буде виключно онлайн. У Рівненській області 49% шкіл розпочнуть навчання офлайн. Не підуть до школи діти, які живуть у прикордонній з Білоруссю 40-км зоні.

З майже 600 шкіл у Києві навчання офлайн почнеться у 421 школі.

Чоловіки зможуть виїздити за кордон у відрядження

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За постановою уряду, українські підприємці та представники компаній з 1 вересня зможуть виїжджати за кордон строком на 7 днів.

Для цього міністерство економіки та мінцифри розробили експериментальний проєкт "єВідрядження".

Ним зможуть скористатися ФОПи і юридичні особи приватної форми власності. Для цього вони мають відповідати критеріям:

своєчасно подати податкову звітність;

не мати заборгованості зі сплати ЄСВ;

виплачувати середню заробітну плату по юридичній особі чи ФОПу не менше 20 тис. грн.

У відрядження за кордон зможуть виїхати не більше 10% від загальної кількості працівників, але не більше 10 осіб.

Підприємець також муситиме внести 200 тис. грн застави на власний ескроу-рахунок (умовний рахунок зберігання) в Ощадбанку.

Ці гроші підприємцю повернуть після того, як особа, що була у відрядженні, повернеться до України.

Планується, що учасники зможуть подавати заявки та отримувати дозволи через портал "Дія".

Бізнес-спільнота палко привітала таку можливість.

"Двигуном відновлення економіки є працюючий бізнес, який думає про подальший розвиток, сплачує податки, заробітні плати та інші взяті на себе зобов'язання", - заявила Європейська Бізнес Асоціація.

Нові правила для обмінників та запуск малої приватизації

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З вересня усі пункти обміну валют зобов'язали мати камери відеоспостереження.

Ці вимоги стосуються приміщень усіх небанківських фінустанов та операторів поштового зв'язку, які торгують валютою.

Наприкінці липня НБУ зробив умови роботи пунктів обміну валют більш жорсткими. Насамперед їм заборонили публікувати курс валют на табло на вулицях. Цю інформацію можна буде розміщуватися виключно в касах установ.

З 1 вересня також уряд планує активно запустити процес малої приватизації.

Згідно з ухваленою постановою, як пояснював прем'єр Денис Шмигаль, скоротять терміни проведення повторних аукціонів, а також передачі майна їхньому переможцю.

Об'єкти будуть приватизувати одразу з необхідними документами. Крім того, має покращитися методика визначення вартості, і це дозволить забезпечити справедливу ціну й пришвидшить процес аукціонів, запевняв прем'єр.

"При цьому принцип прозорості та відкритості залишаються ключовими", - заявив Шмигаль.

Виплати для ВПО і далі діятимуть

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У вересні і далі виплачуватимуть щомісячну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, які вже змогли оформити таку допомогу.

До тих, хто і далі отримуватиме 2-3 тис. грн належать:

громадяни, переміщені з території, де ведуться активні бойові дії;

ВПО, яким зруйнували або пошкодили житло.

Втім, багато внутрішньо переміщених людей досі не змогли оформити таку допомогу. В чому причина - читайте в нашому матеріалі "Чому переселенці досі не отримали грошей і на що їм сподіватися".