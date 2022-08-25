Відключення ЗАЕС від електрики. Що відбувається?

1 година тому

Автор фото, Уніан

У четвер Запорізька АЕС вперше за свою історію повністю відключилася від мережі через пожежі, повідомляє держпідприємство "Енергоатом".

"Сьогодні через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв'язку ЗАЕС із енергосистемою України", - пояснює ситуацію регулятор.

Мається на увазі відключення "Дніпровської" лінії - єдиної, яка ще працює. Три інших лінії зв'язку раніше були пошкоджені під час російських обстрілів, уточнюють у компанії.

"Внаслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі. Таким чином, дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі - перше в історії станції", - стверджують в "Енергоатомі".

Пожежі виникли через обстріли, у яких сторони традиційно обвинувачують одна одну. Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив, що загорання відблося через обстріл з боку України, які призвели до замикання на лініях електропередач.

"Енергоатом" звітує, що зараз готується підключення одного з енергоблоків до мережі.

Напередодні генсек ООН Антоніу Гутерреш запевняв, що секретаріат організації підтримує будь-яку місію МАГАТЕ до станції "з Києва", тобто через підконтрольну Україні територію. Проти цього виступають росіяни, які контролюють станцію.

"Будь-яка подальша ескалація ситуації може призвести до самознищення", - написав генсек ООН у твіттері.

Паніка та знеструмлені міста і лікарні

Радіаційний фон у Енергодарі, місті-супутнику Запорізької АЕС, у нормі, повідомив мер Дмитро Орлов, спростувавши чутки про витік радіації, які почали поширюватися у телеграм-каналах через тимчасове відключення станції від енергомережі.

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"Станом на 14:30 радіаційний фон в місті становить 10,4 мікрорентгена на годину, що відповідає природному", - заспокоїв жителів мер Орлов і попросив не вживати без потреби калій йодит - препарат, який необхідно мати при собі на випадок аварії на атомній станції.

Напередодні в Енергодарі зникло світло та вода, повідомляв мер.

Російські ЗМІ, посилаючись на окупаційну владу, повідомляли, що у інших населених пунктах Запорізької області, а також у Херсоні, теж зникло світло.

Мелітополь повністю знеструмлений, сказав представник окупаційної влади Володимир Рогов.

Через обстріли, унаслідок яких ЗАЕС вперше відключилась від енергомережі, частина лікарень на окупованих територіях знеструмлена та не може нормально працювати, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Під загрозою опинилося найцінніше - життя людей, які сьогодні перебувають в операційних, на ШВЛ, у реанімаціях на території Херсонської та частини Запорізької областей", - сказав Ляшко.

У Запоріжжі обговорюють підготовку евакуації на випадок вибуху на ЗАЕС.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух каже, що у розробці декілька планів, відпрацьована система термінового оповіщення населення.

Як події можуть розгортатися далі

Радбез ООН уже двічі засідав та обговорював ситуацію на ЗАЕС на запит Росії, яка стверджує, що всі обстріли атомної станції - справа рук українських військових.

ООН підтримала місію МАГАТЕ, яка має намір приїхати на ЗАЕС. Попередньо, як повідомляв президент Франції Еммануель Макрон, Росія теж погодилася на цю місію.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вибухи і пожежі почалися біля ЗАЕС ще з 4 березня, коли контроль над станцією перебрали російські військові

Але коли саме МАГАТЕ навідає станцію, і чи станеться це взагалі - досі під питанням.

Раніше, через обстріли на початку серпня, три із чотирьох ліній енергоживлення станції були зруйновані. В українському "Енергоатомі" заявляли: це загрожує катастрофою навіть без прямого влучання снарядів у реактори.

"Якщо вони пошкодять цю останню лінію, Запоріжжя більше не матиме жодного постачання електроенергії ззовні. Це означає, що усі шість реакторів, а також поля з відпрацьованими відходами не отримуватимуть електрику для насосів, які охолоджують все це паливо, а охолоджувати його треба безперервно. Отже, якщо ми не отримуватимемо електроенергію для помп, почнеться процес плавлення, і це створить радіаційну небезпеку", - заявив в інтерв'ю ВВС голова "Енергоатому" Петро Котін.

Саме цю останню лінію сьогодні мусили тимчасово відключити від станції.

В "Енергоатомі" припускають, що розвиток ситуації довкола ЗАЕС, свідчить, що росіяни хочуть привласнити станцію і струм, який вона виробляє, приєднавши ЗАЕС до своєї електромережі.