"Відірвані від реальності". Україна критикує ООН за слова про Чаплине, де загинуло 25 людей

1 година тому

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МЗС України розчароване відсутністю чіткої позиції ООН щодо ракетного обстрілу Росії по залізничній станції Чаплине.

Про це йдеться у заяві речника МЗС України Олега Ніколенка у фейсбуці.

Ввечері 24 серпня Росія обстріляла пасажирський потяг і залізничну станцію Чаплине у Дніпропетровській області.

Внаслідок ракетного удару загорілися чотири пасажирські вагони, були зруйновані житлові будинки у селищі.

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У цій трагедії загинули 25 людей. Серед жертв російського ракетного удару двоє дітей. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, 6-річна дитина - під час пожежі в авто біля залізничної станції.

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Деніз Браун, постійна координаторка системи ООН в Україні, коментуючи ракетний удар по Чаплиному, заявила, що загибель дітей жахає.

"Під час удару загинули діти. І загинули там, де вони мали б бути у безпеці, — вдома або подорожуючи з родинами. Вони мали бути убезпечені, але не були", - зазначила представниця ООН.

При цьому вона закликала "всі сторони без винятку" дотримуватись зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом.

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Деніз Браун, звертаючись одночасно і до України, і Росії, закликала зробити все, щоби цивільні мешканці були захищені під час війни.

У МЗС України заявили, що ці заклики високої представниці ООН "виглядають відірваними від реальності".

"Прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним", - зазначили у МЗС.

Українські дипломати сподіваються, що структури ООН зможуть скористатися присутністю в Україні, аби розібратися, "яка саме сторона має дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом, бомбардуючи Чаплине та інші українські міста і села".

Деніз Браун нещодавно відвідувала Одесу.

Внаслідок вторгнення Росії з лютого в Україні загинули 377 дітей, ще понад 700 отримали поранення.

За даними ООН, за час, що минув від початку російської агресії проти України до 22 серпня, загинуло 5587 людей. Реальні дані у рази більші.