"Відірвані від реальності". Україна критикує ООН за слова про Чаплине, де загинуло 25 людей
МЗС України розчароване відсутністю чіткої позиції ООН щодо ракетного обстрілу Росії по залізничній станції Чаплине.
Про це йдеться у заяві речника МЗС України Олега Ніколенка у фейсбуці.
Ввечері 24 серпня Росія обстріляла пасажирський потяг і залізничну станцію Чаплине у Дніпропетровській області.
Внаслідок ракетного удару загорілися чотири пасажирські вагони, були зруйновані житлові будинки у селищі.
У цій трагедії загинули 25 людей. Серед жертв російського ракетного удару двоє дітей. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, 6-річна дитина - під час пожежі в авто біля залізничної станції.
Деніз Браун, постійна координаторка системи ООН в Україні, коментуючи ракетний удар по Чаплиному, заявила, що загибель дітей жахає.
"Під час удару загинули діти. І загинули там, де вони мали б бути у безпеці, — вдома або подорожуючи з родинами. Вони мали бути убезпечені, але не були", - зазначила представниця ООН.
При цьому вона закликала "всі сторони без винятку" дотримуватись зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом.
Деніз Браун, звертаючись одночасно і до України, і Росії, закликала зробити все, щоби цивільні мешканці були захищені під час війни.
У МЗС України заявили, що ці заклики високої представниці ООН "виглядають відірваними від реальності".
"Прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним", - зазначили у МЗС.
Українські дипломати сподіваються, що структури ООН зможуть скористатися присутністю в Україні, аби розібратися, "яка саме сторона має дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом, бомбардуючи Чаплине та інші українські міста і села".
Деніз Браун нещодавно відвідувала Одесу.
Внаслідок вторгнення Росії з лютого в Україні загинули 377 дітей, ще понад 700 отримали поранення.
За даними ООН, за час, що минув від початку російської агресії проти України до 22 серпня, загинуло 5587 людей. Реальні дані у рази більші.