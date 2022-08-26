Брати Байрактар. Історія родини, яка заробляє на війні, але хоче миру

32 хвилин(и) тому

Безпілотники Байрактар стали символом українського опору у війні з Росією, а саме слово "Байрактар" - частиною популярної культури України. За створенням цих дронів стоять два брати - Халук та Сельчук Байрактар. Брати кажуть, що гроші для них не пріоритет, їхня підтримка на боці України. Але чи продадуть брати Байрактар ​​свої дрони Москві, якщо їм запропонують гарну угоду?

Обидва брати Байрактар ​​рідко дають інтерв'ю разом, але погодилися поговорити з кореспондентами української служби ВВС про те, де для них грань між комерційним інтересом та боротьбою за мир.