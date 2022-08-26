Брати Байрактар. Історія родини, яка заробляє на війні, але хоче миру
Безпілотники Байрактар стали символом українського опору у війні з Росією, а саме слово "Байрактар" - частиною популярної культури України. За створенням цих дронів стоять два брати - Халук та Сельчук Байрактар. Брати кажуть, що гроші для них не пріоритет, їхня підтримка на боці України. Але чи продадуть брати Байрактар свої дрони Москві, якщо їм запропонують гарну угоду?
Обидва брати Байрактар рідко дають інтерв'ю разом, але погодилися поговорити з кореспондентами української служби ВВС про те, де для них грань між комерційним інтересом та боротьбою за мир.
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