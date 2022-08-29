Ключові мости через Дніпро на Херсонщині виведені з ладу - ЗСУ

27 хвилин(и) тому

Автор фото, TRIPMUSTGOON.COM Підпис до фото, Міст до війни

Ключові мости через Дніпро на Херсонщині практично виведені з ладу. Про це повідомляє у фейсбуку оперативне угруповання військ "Каховка".

"Великі та жахливі HIMARS знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський). Залишилися лише пішохідні переходи", - йдеться в повідомленні.

Українські військові кажуть, що російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму.

Автор фото, Оперативне угруповання військ "Каховка" Підпис до фото, Мапа розташування пошкоджених мостів з супутниковими знімками

"Для України це блискучий шанс повертати свої території", - відзначають вони.

Реакції на це повідомлення від російської сторони ще не було.

ЗСУ вже багато разів завдавали ударів по мосту.

"Антонівський міст - один із транспортних напрямків, який росіяни намагаються реанімувати. Ми тримаємо це під контролем і нагадуємо про свою дистанційну присутність", - повідомляла раніше речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Антонівський міст - стратегічний об'єкт, який дає змогу росіянам постачати зброю своєму угрупованню військ на правому березі Дніпра.

Росіяни постійно намагались його відремонтувати та налагоджували понтонні переправи через його пошкодження.

Ускладнене постачання

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Перший удар ЗСУ по Антонівському мосту відбувся 19 липня, потім повторився знову, а місцева окупаційна влада заявила про вимушене перекриття переправи.

Удари по мостах і складах на окупованих територіях завдають переважно РСЗВ HIMARS, які б'ють на відстань до 80 км.

В останні дні Росії вдалося провести лише поверхневий ремонт пошкодженого мосту.

Він був однією з ключових переправ через Дніпро у Херсонській області.

Іншими двома є Антонівський залізничний міст у Херсоні та Каховський міст біля ГЕС.

ЗСУ вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС 10 серпня, після чого він став непридатним до проїзду важкої техніки.

"Два основні автодорожні мости, які забезпечували доступ до окупованих Росією територій на правому березі Дніпра в Херсонській області, не можуть бути використані для військового постачання", - сказано у звіті британської розвідки за 13 серпня.

Минулого тижня ще більше постраждав головний залізничний міст під Херсоном.

Також 26 серпня ЗСУ повідомили, вдарили по Дар᾽ївському мосту через річку Інгулець на правому боці Дніпра на Херсонщині. Його експлуатація наразі зупинена.

Цей міст - єдина транспортна артерія постачання до Херсону правим берегом Дніпра з Каховки.

Автор фото, УНІАН

З кінця липня Росія використовує понтонну переправу біля залізничного мосту як один з шляхів постачання своєї армії. Навіть якщо Росії вдасться здійснити значний ремонт мостів, вони залишаться головним уразливим місцем.

Наземне постачання тисяч російських військовослужбовців на західному березі здебільшого залежить від двох пунктів переправи на понтонних поромах.

Через порушення ланцюжків постачання боєздатність російської армії на західному березі залежатиме від обсягів зроблених раніше запасів постачання, резюмує розвідка Великої Британії.