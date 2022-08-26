Найдорожчу приватну колекцію виставляють на аукціон. Вона коштує $1 млрд і належить співзасновнику Microsoft

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поль Сезанн кілька разів малював гору Сент-Віктуар на півдні Франції. Один з його пейзажів виставлять на аукціоні

Колекцію творів мистецтва Пола Аллена, покійного співзасновника Microsoft, виставляють на аукціоні Christie's.

За життя Пол Аллен був затятим колекціонером. Вартість його колекції оцінюють в 1 млрд доларів. Вона містить шедеври Боттічеллі, Ренуара, Девіда Гокні та Роя Ліхтенштейна.

Передбачають, що аукціон збере рекордну суму грошей і вся вона піде на благодійність.

Пол Аллен, який разом зі своїм другом дитинства Біллом Гейтсом заснував Microsoft у 1975 році, помер у 2018 році у віці 65 років.

У рамках аукціону відбудеться продаж щонайменше 150 картин, що охоплюють кілька століть.

Раніше аукціонний дім Sotheby's зібрав рекордні 922 млн доларів, але Christie's може випередити конкурента, продавши лотів на більш ніж 1 млрд доларів.

Christie's виставить роботу Поля Сезанна вартістю понад 100 млн доларів, а також колаж Джаспера Джонса за 50 млн доларів. Усі отримані кошти підуть на благодійність.

Генеральний директор Christie's Гійом Черутті сказав, що цей аукціон не буде схожим на жодний інший

"Надихаюча особистість Пола Аллена, надзвичайна якість та різноманітність робіт, а також посвята всіх доходів благодійності створюють унікальну комбінацію, що зробить продаж колекції подією безпрецедентного масштабу", - сказав він.

За його словами, для Пола мистецтво було одночасно і аналітичним, і емоційним.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За життя Пол Аллен був затятим колекціонером

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Колекція "показує різноманітність його інтересів, вона має власну загадковість і красу", сказала сестра Аллена, Джоді, яка є розпорядницею його спадщини.

Аллен залишив Microsoft у 1983-му після того, як в нього діагностували лімфому Ходжкіна, рідкісну форму раку.

Його стосунки зі співзасновником Біллом Гейтсом також погіршилися, але пізніше вони порозумілися. Він залишався у раді директорів компанії до 2000 року.

Аллен успішно вилікувався від раку і разом зі своєю сестрою Джоді заснував приватну компанію Vulcan Inc, яка керувала його бізнесом та благодійністю. Він мав багатомільярдний інвестиційний портфель, до якого входили й акції Microsoft.

У 2010 році він пообіцяв, що після своєї смерті передасть більшу частину своїх статків на благодійність. На той момент він посідав 37-е місце у списку найбагатших людей світу, за версією журналу Forbes, його статки оцінювали у 13,5 млрд доларів.