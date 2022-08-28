Без яйцеклітини і сперматозоїдів. Вчені створили повноцінний синтетичний ембріон

Філіппа Роксбі

кореспондентка ВВС з питань здоров'я

9 хвилин(и) тому

Автор фото, Amadei and Handford

Вчені Кембриджського університету вперше змогли виростити повноцінний синтетичний ембріон миші зі стовбурових клітин.

Ембріони, створені без участі сперматозоїдів і яйцеклітин, проіснували лише вісім днів. Але дослідницька група каже, що отримали інформацію, яка допоможе краще зрозуміти розвиток людини та вивчити причини невдалої вагітності.

Інші вчені попереджають, що, хоч техніка і перспективна, але попереду ще багато перешкод - як наукових, так і законодавчих.

Дослідники з Кембриджського університету та Каліфорнійського технологічного інституту опублікували свої результати у журналі Nature.

Технічно ця команда не перша, хто заявив про створення синтетичного ембріона миші. Аналогічні дослідження нещодавно оприлюднили науковці з Ізраїлю.

Водночас британські автори зазначили, що їхня робота проходила процес рецензування близько року, ще до того, як ізраїльську статтю представили для публікації, і вони стверджують, що їхня модель складніша, ніж будь-яка інша на сьогодні.

"Це дійсно перша модель, що дозволяє вивчати розвиток мозку в контексті всього ембріона, що розвивається", — розповіла авторка дослідження Магдалена Зерницька-Гетц, професорка Кембриджського університету та Каліфорнійського технологічного інституту.

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Кембриджська команда вивчала ранні стадії вагітності протягом останнього десятиліття, але багато з них приховані від очей в утробі матері.

Імітуючи природні процеси в лабораторії, вони підготували культури трьох основних типів ембріональних стовбурових клітин мишей та зібрали з них конструкцію, яка повторює ембріон на перших стадіях його розвитку. Її помістили в живильне середовище, аналогічне утробі самиці миші.

У підсумку ембріон отримав "не лише мозок, а й повноцінне серце, що б'ється, та всі компоненти, необхідні для роботи тіла", розповіла Зерницька-Гетц.

За її словами, "це було недосяжною мрією для всієї наукової спільноти протягом багатьох років", і допоможе зрозуміти як формуються органи.

"Цей період людського життя такий таємничий, що мати можливість побачити, як це відбувається у колбі — мати доступ до окремих стовбурових клітин, зрозуміти, чому так багато вагітностей закінчуються викиднями, і як ми можемо запобігти цьому - абсолютно особливий досвід", - каже професорка.

Вивчення цього процесу, за словами експертів, також може допомогти у тестуванні ліків без залучення тварин.

"Дуже рання стадія"

Тепер дослідники планують підтримувати розвиток синтетичних ембріонів ще довше, що важко зробити без створення штучної плаценти.

Зрештою, їхня мета полягає у тому, щоб випробувати свою методику на людині, але до цього ще далеко та етично значно складніше.

Наразі британське законодавство дозволяє вивчати людські ембріони в лабораторії лише до чотирнадцятого дня розвитку, але щодо синтетичних ембріонів жодних правил немає.