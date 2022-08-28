Без яйцеклітини і сперматозоїдів. Вчені створили повноцінний синтетичний ембріон

  • Філіппа Роксбі
  • кореспондентка ВВС з питань здоров'я
Natural and synthetic embryos side by side show comparable brain and heart formation.

Автор фото, Amadei and Handford

Вчені Кембриджського університету вперше змогли виростити повноцінний синтетичний ембріон миші зі стовбурових клітин.

Ембріони, створені без участі сперматозоїдів і яйцеклітин, проіснували лише вісім днів. Але дослідницька група каже, що отримали інформацію, яка допоможе краще зрозуміти розвиток людини та вивчити причини невдалої вагітності.

Інші вчені попереджають, що, хоч техніка і перспективна, але попереду ще багато перешкод - як наукових, так і законодавчих.

Дослідники з Кембриджського університету та Каліфорнійського технологічного інституту опублікували свої результати у журналі Nature.

Технічно ця команда не перша, хто заявив про створення синтетичного ембріона миші. Аналогічні дослідження нещодавно оприлюднили науковці з Ізраїлю.

Водночас британські автори зазначили, що їхня робота проходила процес рецензування близько року, ще до того, як ізраїльську статтю представили для публікації, і вони стверджують, що їхня модель складніша, ніж будь-яка інша на сьогодні.

"Це дійсно перша модель, що дозволяє вивчати розвиток мозку в контексті всього ембріона, що розвивається", — розповіла авторка дослідження Магдалена Зерницька-Гетц, професорка Кембриджського університету та Каліфорнійського технологічного інституту.

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Кембриджська команда вивчала ранні стадії вагітності протягом останнього десятиліття, але багато з них приховані від очей в утробі матері.

Імітуючи природні процеси в лабораторії, вони підготували культури трьох основних типів ембріональних стовбурових клітин мишей та зібрали з них конструкцію, яка повторює ембріон на перших стадіях його розвитку. Її помістили в живильне середовище, аналогічне утробі самиці миші.

У підсумку ембріон отримав "не лише мозок, а й повноцінне серце, що б'ється, та всі компоненти, необхідні для роботи тіла", розповіла Зерницька-Гетц.

За її словами, "це було недосяжною мрією для всієї наукової спільноти протягом багатьох років", і допоможе зрозуміти як формуються органи.

"Цей період людського життя такий таємничий, що мати можливість побачити, як це відбувається у колбі — мати доступ до окремих стовбурових клітин, зрозуміти, чому так багато вагітностей закінчуються викиднями, і як ми можемо запобігти цьому - абсолютно особливий досвід", - каже професорка.

Вивчення цього процесу, за словами експертів, також може допомогти у тестуванні ліків без залучення тварин.

"Дуже рання стадія"

Тепер дослідники планують підтримувати розвиток синтетичних ембріонів ще довше, що важко зробити без створення штучної плаценти.

Зрештою, їхня мета полягає у тому, щоб випробувати свою методику на людині, але до цього ще далеко та етично значно складніше.

Наразі британське законодавство дозволяє вивчати людські ембріони в лабораторії лише до чотирнадцятого дня розвитку, але щодо синтетичних ембріонів жодних правил немає.

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