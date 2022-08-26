Moderna подала до суду на Pfizer через технологію вакцини від Covid

24 хвилин(и) тому

Компанія Moderna заявила, що подала до суду на Pfizer та її німецького партнера BioNTech за порушення патентних прав під час розробки першої вакцини проти Covid-19.

Американська фармацевтична компанія стверджує, що технологія мРНК, розроблена нею до пандемії, була скопійована.

Позов, сума відшкодування якого не називається, був поданий у Німеччині та американському штаті Массачусетс.

Pfizer поки що не прокоментувала.

У заяві Moderna йдеться, що Pfizer/BioNTech скопіювали два типи інтелектуальної власності компанії. Один із них стосувався структури мРНК, яку, за словами Moderna, її вчені почали розробляти в 2010 році та були першими, хто підтвердив її під час клінічних випробувань у 2015 році.

"Ми подаємо ці позови, щоб захистити інноваційну технологічну платформу мРНК, яку ми започаткували, інвестували мільярди доларів у створення та запатентували протягом десятиліття до початку пандемії Covid-19", - сказав у заяві виконавчий директор Moderna Стефан Бансел.

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