Цукерберг: Facebook блокував матеріали про сина Байдена за вказівкою ФБР

1 година тому

Автор фото, Joe Rogan / Spotify Підпис до фото, Цукерберг з'явився у надзвичайно популярному подкасті Джо Рогана

В інтерв'ю популярному подкастеру Джо Рогану засновник фейсбук Марк Цукерберг заявив, що соцмережа обмежила доступ до статті про сина Джо Байдена під час виборів 2020 року через попередження ФБР про можливу дезінформацію.

Раніше видання New York Post підтвердило, що електронні листи, які просочилися з ноутбука Хантера Байдена, свідчили, що тодішній віцепрезидент Джо Байден допоміг своєму сину вести бізнес в Україні.

Фейсбук і твіттер спочатку обмежили поширення статті, але через звинувачення у цензурі зняли обмеження.

"Коли ми видаляємо те, що не повинні, це найгірше", - сказав Цукерберг у нечастому для себе інтерв'ю ЗМІ у популярному подкасті Джо Рогана.

Стаття New York Post з'явилася лише за кілька тижнів до президентських виборів 2020 року, на яких переміг Байден.

Її автори стверджували, що в ноутбуці, який залишив Хантер Байден у ремонтній майстерні, були електронні листи, що містили відомості про те, як Хантер представив українського енергетичного магната своєму батькові й домовився про зустріч. У розкладі Байдена, однак, немає жодних записів про те, що така зустріч коли-небудь взагалі була.

Після публікації статті Джо Байдена почали бездоказово звинувачувати в корупції - нібито він намагався забезпечити успіх бізнесу свого сина в Україні.

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Статтю New York Post, що базується на ексклюзивних даних, до яких не мало доступу жодне інше інформаційне агентство, зустріли скептично. Соціальні мережі піддали її цензурі.

Цукерберг сказав Рогану: "Передісторія тут така: ФБР прийшло до нас - до деяких людей з нашої команди - і сказало: "Ви маєте знати, що треба бути напоготові. Ми вважаємо, що на виборах 2016 року було багато російської пропаганди, і що буде якийсь схожий злив".

За його словами, ФБР не попередило фейсбук конкретно про історію з Байденом, у фейсбук самі вирішили, що ця історія "підходить під цей шаблон".

Навколо статті, як і раніше, тривають суперечки. Сам жорсткий диск газета отримала від адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані.

Більш ніж за рік після появи цієї історії Washington Post зробила власний аналіз і дійшла висновку, що ноутбук та деякі електронні листи, ймовірно, були справжніми, але більшість даних не вдалося перевірити через "недбале поводження з даними".

Інші видання, наприклад, New York Times, які спочатку скептично поставились до одкровень у New York Post, погодилися з тим, що принаймні деякі електронні листи, згадані у статті, - справжні.

Рогана, одного з найпопулярніших подкастерів у світі з мільйонною аудиторією, раніше самого звинувачували у поширенні дезінформації.

На запитання Цукерберга, чи шкодує він про те, що приховав реальну історію, засновник Facebook відповів: "Це відстій... Це - як пройти через кримінальний процес, і тебе врешті-решт визнають невинним... Це відстій, але у підсумку ти - вільний".

Цукерберг визнав, що історія досі викликає розбіжності: "Залежно від того, на якому політичному боці [ви перебуваєте], ви або думаєте, що ми або недостатньо, або занадто сильно цензурували [статтю в New York Post]".

Facebook не заборонив ділитися статтею повністю, але обмежив алгоритм, який автоматично ділився нею з іншими людьми протягом тижня, поки незалежні експерти намагалися перевірити викладені у ній дані.

Тому, хоча статтю можна було публікувати та обговорювати, ймовірність її поширення серед інших користувачів була меншою.

Своєю чергою, твіттер взагалі заборонив публікувати статтю. Обидві соціальні мережі зазнали критики з боку республіканців США і прихильників Дональда Трампа, і їм довелося пояснювати свої дії під час слухань у Сенаті США.

У тривалому інтерв'ю, присвяченому амбіціям корпорації Meta в галузі віртуальної реальності та особистого життя самого Цукерберга, розробник фейсбук також розповів про свій негатив до подібних запитань.

"Я взявся за це не для того, щоб оцінювати ці речі. А для того, щоб розробити технологію, яка допомагає людям спілкуватися, - сказав він Рогану. - Всі ці суперечки про те, що добре, а що ні, - мені доводиться брати участь в цьому, тому що на якомусь рівні я керую компанією, і я не можу просто відкинути це. Але я також не думаю, що з погляду управління було розумно, щоб за усі рішення відповідала одна людина".