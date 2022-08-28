Чоловік знайшов у власному дворі рештки найбільшого в Європі динозавра

Алекс Бінлі

BBC News

1 година тому

Автор фото, Faculty of Sciences of the University of Lisbon

У Португалії знайшли скелет динозавра, який, на думку палеонтологів, може бути найбільшим з усіх раніше знайдених в Європі.

Історія його виявлення почалася у 2017 році, коли мешканець міста Помбал під час будівництва будинку знайшов у своєму дворі величезну кістку.

У серпні 2022 року експедиція португальських та іспанських палеонтологів продовжила дослідження.

У підсумку експерти знайшли скелет, ймовірно, найбільшого динозавра, якого будь-коли знаходили в Європі.

Ящера віднесли до завроподів - групи чотирилапих рослиноїдних динозаврів, що мали довгі шиї та хвости.

Автор фото, Faculty of Sciences of the University of Lisbon

Знайдений динозавр сягав 12 метрів заввишки і 25 метрів завдовжки. Вчені віднесли його до брахіозавридів, представники яких жили наприкінці юрського - на початку крейдяного періоду, приблизно 150 млн років тому.

Завроподи були найбільшими з усіх динозаврів і найбільшими наземними тваринами, що коли-небудь існували на Землі.

Скелет знайшли у тому положенні, в якому динозавр, ймовірно, помер. Зараз його вивчає міжнародна дослідницька група.

Збереження решток та їхнє розташування вказують на те що, що поруч можуть бути інші фрагменти скелета. Це вчені планують перевірити під час майбутніх розкопок на цій території.

"Несподіванкою стало те, що скелет добре зберігся. Усі ребра були у відмінному стані, ба більше - зберегли своє анатомічне розташування", - розповіла сайту Phys.org website Елізабет Малафая з Лісабонського університету.

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