Генерал Кривонос заявив, що "проти нього відкрили справу за оборону Жулян". Що відомо

53 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Генерал-майор Сергій Кривонос є військовим понад 30 років

Генерал-майор Сергій Кривонос твердить, що Державне бюро розслідувань порушило проти нього кримінальну справу щодо оборони київського аеропорту "Київ" (Жуляни) у перший місяць повномасштабного вторгнення Росії.

За словами генерала, у нього є документи, що підтверджують законність його повноважень щодо оборони аеропорту та його зарахування на військову службу.

Свої заяви він зробив через журналіста Юрія Бутусова.

У ДБР заперечили переслідування військових, але підтвердили кримінальне провадження за фактом розкрадання майна аеропорту.

А у генштабі ЗСУ вважають, що публічні заяви Кривоноса не відповідають дійсності та дискредитують вище військово-політичне керівництво держави.

ВВС News Україна спробувала з'ясувати, у чому полягає конфлікт з обороною "Жулян" та звинуваченнями навколо цих подій.

Телеграма на фронт

Про розслідування Державного бюро розслідувань (ДБР) щодо генерал-майора ЗСУ, колишнього першого заступника командувача Сил спеціальних операцій та колишнього заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса у неділю ввечері повідомив журналіст і військовий оглядач Юрій Бутусов.

Він посилався на копії відповідних документів, які опублікував на своїй сторінці у фейсбук, та цитував слова самого Сергія Кривоноса.

Бутусов виклав копію телеграми, яку нібито розсилають на фронт, щоб зібрати покази проти Кривоноса серед військових.

Автор фото, Юрій Бутусов Підпис до фото, Така телеграма від ДБР, за словами Бутусова, начебто була розіслана по військових штабах на фронті

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

"Проти мене 2 серпня порушена кримінальна справа ДБР. Слідчі ДБР отримали вказівку визнати незаконним наказ, підписаний особисто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, про призначення мене командиром оборони аеропорту Жуляни, і про зарахування мене на військову службу", - сказав Кривоніс у коментарі Бутусову.

За словами генерал-майора, проти нього "порушена замовна справа" про ніби незаконні накази при організації оборони аеропорту Жуляни у лютому-березні.

Кривонос твердить, що Зеленський нібито "видав незаконний наказ" скасувати його зарахування на військову службу, бо вважає його політичним опонентом. Сергій Кривонос балотувався в президенти на виборах 2019 року, але згодом зняв свою кандидатуру.

Генерал-майор уточнив, що перед війною у червні 2021 року його звільнили з ЗСУ. "Звільнений без рапорту. Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть "немає посад". Хоча їх достатньо", писав тоді Кривонос. Він пояснював це своєю критикою бездіяльності Зеленського у сфері оборони та провалом підготовки до війни.

Кривонос - військовий з понад 30-літнім стажем. Він розповів, що після 25 лютого і спроби висадки десанту в аеропорту Гостомеля поїхав ознайомитися з ситуацією в Жулянах. Там, за його словами, були відсутні як відповідальні за оборону, так і засоби оборони.

Після цього Кривонос повідомив про ситуацію головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та, за його словами, отримав усний наказ взяти під командування оборону аеропорту.

Генерал-майор запевняє, що керівництво підтвердило усі його дії, а 13 березня його знов зарахували на військову службу. На підтвердження своїх слів Кривонос надав відповідний документ.

Автор фото, Юрій Бутусов

Водночас, за словами Кривоноса, 29 березня він дізнався, що його зарахування на військову службу скасоване начебто за наказом верховного головнокомандувача, яким є президент Володимир Зеленський.

"Я чесно та законно виконував свій військовий обов'язок по захисту Києва, на тому місці де мене впровадили. Тому ця справа ДБР - це пляма ганьби не на мені - а на самому Зеленському", - підсумував Кривонос.

Нещодавно він давав інтерв'ю, в яких критикував неготовність керівництва держави до початку війни.

Справа про розкрадання майна аеропорту

У ДБР підтвердили, що дійсно розслідують кримінальне провадження щодо аеропорту "Київ". Але стосується воно розкрадання майна аеропорту.

"У межах розслідування кримінального провадження, порушеного за ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) перевіряється інформація щодо обґрунтованості наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна", - йдеться у повідомленні ДБР.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наслідки боїв в аеропорту "Антонов" у Гостомелі. ангар зі спаленим літаком "Мрія"

У ДБР також додали, що досліджують "правомірність наказу здійснити пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту, що не обумовлювалось військовою необхідністю".

Сам Сергій Кривонос у коментарі Юрію Бутусову пояснив, як для оборони аеропорту "Київ" вжив заходів відповідно до ситуації. Зокрема, за його словами, "злітна смуга була залита машинним мастилом та перегороджена технікою, усі об'єкти та периметр були підготовлені до протидесантної оборони".

Напад на аеродром так і не відбувся.

Також у Державному бюро розслідувань повідомили, що не займаються переслідуванням військових, "але рішуче припинятимуть спроби деяких осіб нажитись на війні". Про кого саме йдеться - у ДБР не уточнили.

Доброволець, який обороняв "Київ"

На ситуацію відреагував і генеральний штаб ЗСУ. Тут спростували інформацію про надсилання телеграм на фронт, про що стверджував Юрій Бутусов, і додали, що комунікація відбувається лише через генштаб та міноборони.

За повідомленням, вони надали ДБР усю запитувану інформацію щодо з'ясування фактів та обставин, які мали місце безпосередньо в ході оборони аеропорту "Київ" з 24 лютого по 3 квітня.

У генштабі також підтвердили, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з початку широкомасштабної збройної агресії призначив Сергія Кривоноса керівником оборони аеропорту "Київ". Але виключно як добровольця.

"З 24.02.2022 року до сьогодні Кривонос С.Г. на військовій службі не перебуває та на військову службу під час мобілізації не призивався. Документи, що надані в публікації, не є підставою для зарахування на військову службу, в тому числі під час проведення мобілізації", - йдеться у повідомленні генштабу.

Автор фото, Пресслужба Сергія Кривоноса Підпис до фото, У Генштабі заявили, що Сергій Кривонос очолював оборону аеропорту "Київ" виключно як доброволець

Після того, як ситуація у Києві стабілізувалася, аеропорт "Київ" взяли під охорону підрозділи територіальної оборони, а генерал-майора запасу Сергія Кривоноса "вивільнили від надання допомоги щодо оборони аеропорту", додали в генштабі.

"Таким чином, публічні заяви Сергія Кривоноса про вплив президента України на органи досудового розслідування, звільнення його з військової служби не відповідають дійсності та мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час правового режиму воєнного стану", - додали у Генштабі.

Тут закликали політиків та лідерів громадської думки утриматися від публічних оцінок бойових дій і рішень командирів.

Хто такий Сергій Кривонос

Сергій Кривонос народився 1970 року у Кременчуці. У 18 років був призваний до збройних сил, і з того моменту почалася його військова кар'єра.

Був солдатом, сержантом, потім вступив до Київського загальновійськового командного училища.

А з 1994 року служив у частинах спеціального призначення та у силах спецоперацій української армії.

Автор фото, Прес-служба Сергія Кривоноса Підпис до фото, Під час АТО у 2014 році Кривонос керував обороною Краматорського аеродрому

Під час війни на Донбасі у 2014 році керував обороною Краматорського аеродрому, який близько 47 днів був у оточенні проросійських військових.

У 2019 році партія "Воїни АТО" висунула Кривоноса кандидатом в президенти, але згодом він зняв свою кандидатуру.

В останній рік свого президентства Петро Порошенко призначив Сергія Кривоноса заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. А вже через рік, у 2020, його звільнив новий президент Володимир Зеленський.

Після звільнення з РНБО, у червні 2021 року, генерал-майора Кривоноса також звільнили й з лав ЗСУ.

Разом із західними партнерами Сергій Кривонос розробив концепцію територіальної оборони європейського зразка, але вона не була втілена.