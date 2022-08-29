Депутата Ковальова, який перейшов на бік Росії, вбили на Херсонщині

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Олексій Ковальов

Слідчий комітет Росії розслідує обставини вбивства заступника голови окупаційної влади Херсонщини Олексія Ковальова, який донедавна був депутатом Верховної Ради України від партії "Слуга народу".

"За попередніми даними, внаслідок отриманого вогнепального поранення помер заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області із сільського господарства Олексій Ковальов. Напад скоїли за місцем його проживання 28 серпня 2022 року. Жертвою зловмисників також стала дівчина, яка проживала разом із загиблим", - повідомили у слідчому комітеті Росії.

Раніше про вбивство Ковальова, який перейшов на бік Росії, повідомив радник голови Херсонщини Сергій Хлань.

Вбивство, за його словами, сталось ще кілька днів тому у місті Гола Пристань.

В Україні проти Ковальова розслідували справу про державну зраду.

Його вигнали з фракції, проте формально він лишався членом парламенту.

Ковальов займався агробізнесом, у 2019 році виграв округ і став депутатом Верховної Ради від "Слуги народу".

Після вторгнення Росії повернувся додому та почав співпрацювати з окупаційною владою, згодом отримав посаду в окупаційній адміністрації області.

Автор фото, фейсбук Олексій Ковальов Підпис до фото, Ковальов стверджував, що Росія на Херсонщині назавжди

Українські правоохоронці порушили проти нього справу за державну зраду, яку нещодавно передали до суду.

Олексій Ковальов був найбільш високопоставленим посадовцем, який відкрито перейшов на бік росіян.

8 червня 2022 року Ковальов навіть зустрічався у Херсоні з першим заступником керівника адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка.

"Вчора був на дуже важливому для мене та й для всіх фермерів у наших краях заході - перший заступник Керівника адміністрації президента Російської Федерації Сергій Кирієнко зустрівся з фермерами Херсонської області. По-перше, було заявлено, що Росія тут всерйоз і назавжди! По-друге, на зустрічі ми озвучили всі наші запитання та побажання", - написав він тоді у фейсбуці.