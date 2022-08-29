Пілоти Air France побилися в кабіні просто в небі
- Мерлін Томас
- BBC News
За повідомленнями, двох пілотів авіакомпанії Air-France відсторонили від виконання службових обов'язків через бійку у кабіні.
Бійка пілотів сталася на борту рейсу Airbus A320 з Женеви до Парижа в червні, повідомляє швейцарське інформаційне видання La Tribune.
Почувши шум у кабіні, члени екіпажу втрутилися. Один член екіпажу залишався в кабіні пілотів, поки літак не приземлився.
Інцидент не вплинув на виконання рейсу, повідомили La Tribune в авіакомпанії.
У звіті, опублікованому у вівторок органом розслідування повітряних ситуацій Франції, йдеться про те, що авіакомпанії бракує суворості щодо процедур безпеки.