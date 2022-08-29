Пілоти Air France побилися в кабіні просто в небі

Мерлін Томас

BBC News

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У кабіні між двома пілотами сталася бійка

За повідомленнями, двох пілотів авіакомпанії Air-France відсторонили від виконання службових обов'язків через бійку у кабіні.

Бійка пілотів сталася на борту рейсу Airbus A320 з Женеви до Парижа в червні, повідомляє швейцарське інформаційне видання La Tribune.

Почувши шум у кабіні, члени екіпажу втрутилися. Один член екіпажу залишався в кабіні пілотів, поки літак не приземлився.

Інцидент не вплинув на виконання рейсу, повідомили La Tribune в авіакомпанії.

У звіті, опублікованому у вівторок органом розслідування повітряних ситуацій Франції, йдеться про те, що авіакомпанії бракує суворості щодо процедур безпеки.